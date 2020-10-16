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مرأة

هوت شورت.. شاهد| ريا أبي راشد تخطف الانظار بإطلالة بيضاء

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:24 م
ريا ابي راشد
ريا ابي راشد
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آية التيجي
حرصت الإعلامية ريا أبي راشد مشاركة متابعيها فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.


وظهرت ريا أبي راشد مرتدية هوت شورت باللون الأبيض وتحته شراب باللون الأسود، واختارت عليه قميصا باللون الأسود، وجاكيت طويلا باللون الأبيض بأكمام طويلة، واختارت بوت باللون التايجر الأبيض والبني والرمادي، وحقيبة من نفس الشكل واللون، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.

وتركت ريا أبي راشد شعرها منسدلا بشكل  انسيابي وناعم للغاية، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.

وأكملت ريا أبي راشد إطلالتها بوضع الماكياج، واختارت وضع اللون الكشمير كـ أحمر شفاه، مع اختيار الآي لاينر والماسكرا لتبرز من جمال عينيها.

واكتفت ريا أبي راشد بارتداء  الإكسسوارات باختيار قلادات باللون الذهبي  وخواتم  بنفس اللون لتكتمل بذلك إطلالتها.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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