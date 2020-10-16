هوت شورت.. شاهد| ريا أبي راشد تخطف الانظار بإطلالة بيضاء

وظهرت

مرتدية هوت شورت باللون الأبيض وتحته شراب باللون الأسود، واختارت عليه قميصا باللون الأسود، وجاكيت طويلا باللون الأبيض بأكمام طويلة، واختارت بوت باللون التايجر الأبيض والبني والرمادي، وحقيبة من نفس الشكل واللون، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.