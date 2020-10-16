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منوعات

كورونا يتسبب في زيادة الأمراض المزمنة وتلوث الهواء .. تفاصيل

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:32 م
صدى البلد
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أحمد شريف

توصلت دراسة جديدة إلى أن جائحة فيروس كورونا التاجي تسببت في زيادة معدلات الأمراض المزمنة وتلوث الهواء.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، يقول الباحثون إن الارتفاع العالمي للحالات الأساسية مثل السمنة وارتفاع نسبة السكر في الدم والنسبة المتزايدة للمناطق التي أصبحت مليئة بالضباب الدخاني على مدار الثلاثين عامًا الماضية أدت إلى ارتفاع معدلات الوفيات من فيروس كورونا.


 كانت معدلات الإصابة بأمراض مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم في ارتفاع قبل انتشار جائحة فيروس كورونا، وكذلك الوفيات بأمراض القلب في العديد من البلدان ، بما في ذلك الولايات المتحدة.


وحذر باحثون في جامعة واشنطن ، إلى جانب عدد الوفيات الساحق من الوباء ، من احتمال توقف الأعمار المتوقعة التي تحققت في جميع أنحاء العالم على مدى السنوات العديدة الماضية.


 يقول الفريق ، من معهد القياسات الصحية والتقييم (IHME) ، إن النتائج تظهر مدى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي للأمراض المزمنة لضمان صحة الأشخاص مما سيجعل البلدان أكثر مرونة ضد أي أوبئة في المستقبل.


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