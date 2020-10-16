شاهد.. الرئيس السيسي يحاور أحد المهندسين خلال تفقد مشروع محور شرق القاهرة

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجولة تفقدية بعد ظهر اليوم الجمعة لعدد من المحاور الجديدة التي يتم تنفيذها في منطقة شرق القاهرة، وذلك في إطار حرصه على متابعة سير الأعمال بنفسه إضافة إلى الاطمئنان على التزام جميع العمال بكافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية أنفسهم والمجتمع بأكمله من فيروس كورونا المستجد.









وقال "السيسي"، مخاطبا أحد المهندسين المسئولين عن أحد المشروعات، "أرجو نهتم بارتداء الماسك الطبي.. عشان سلامة الناس".









وتضمنت هذه الجولة التفقدية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي امتداد طريق القاهرة الإسماعيلية، إضافة إلى شارع جسر السويس ومحيط مطار القاهرة الدولي، وأيضًا محيط نادي الشمس وبقية المحاور والكباري الأخرى الجديدة التي تربط مصر الجديدة ومدينة نصر ومدينة القاهرة الجديدة.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصًا على التوقف في كل منطقة إنشاءات من أجل الحديث مع العمال والاطمئنان على سير الأعمال وفقًا للخطة الموضوعة من جانب الدولة المصرية.





وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي المشرفين على المناطق بضرورة الإسراع في في تنفيذ كل المحاور والكباري الجديدة خلال الفترة القادمة دون التأخير مطلقًا عن المواعيد المحددة سابقًا، نظرًا لأن استكمال بناء هذه المحاور سوف يساهم في تخفيف الأعباء على المواطنين مما يؤدي إلى تسهيل حركتهم بشكل يومي وخاصة مع اقتراب موعد انطلاقة العام الدراسي الجديد.



