AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. الرئيس السيسي يحاور أحد المهندسين خلال تفقد مشروع محور شرق القاهرة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 07:08 م
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجولة تفقدية بعد ظهر اليوم الجمعة لعدد من المحاور الجديدة التي يتم تنفيذها في منطقة شرق القاهرة، وذلك في إطار حرصه على متابعة سير الأعمال بنفسه إضافة إلى الاطمئنان على التزام جميع العمال بكافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية أنفسهم والمجتمع بأكمله من فيروس كورونا المستجد.


وقال "السيسي"، مخاطبا أحد المهندسين المسئولين عن أحد المشروعات، "أرجو نهتم بارتداء الماسك الطبي.. عشان سلامة الناس".


وتضمنت هذه الجولة التفقدية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي امتداد طريق القاهرة الإسماعيلية، إضافة إلى شارع جسر السويس ومحيط مطار القاهرة الدولي، وأيضًا محيط نادي الشمس وبقية المحاور والكباري الأخرى الجديدة التي تربط مصر الجديدة ومدينة نصر ومدينة القاهرة الجديدة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصًا على التوقف في كل منطقة إنشاءات من أجل الحديث مع العمال والاطمئنان على سير الأعمال وفقًا للخطة الموضوعة من جانب الدولة المصرية.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي المشرفين على المناطق بضرورة الإسراع في في تنفيذ كل المحاور والكباري الجديدة خلال الفترة القادمة دون التأخير مطلقًا عن المواعيد المحددة سابقًا، نظرًا لأن استكمال بناء هذه المحاور سوف يساهم في تخفيف الأعباء على المواطنين مما يؤدي إلى تسهيل حركتهم بشكل يومي وخاصة مع اقتراب موعد انطلاقة العام الدراسي الجديد.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسى يتفقد المواقع الإنشائية بمناطق جسر السويس ومصر الجديدة ومدينة نصر

سيدة لـ السيسي: أنا عيانة والرئيس يرد: احنا عنينا ليكي ..فيديو

قبل المدارس .. السيسي يسأل المهندسين عن وضع مشروعات شرق القاهرة

عجوز تشتكي للسيسي مرضها .. والرئيس: اللي انتي عايزاه هعملهولك يا أمي.. فيديو

السيسي الإنسان.. يوقف موكبه .. ويستمع لـ شكوى مسنة ..ويأمر برعايتها الفورية صحيًا .. والسيدة: ربنا يباركلك ويراضيك ومحدش يضرك ..فيديو وصور

تنفيذا لتوجيهات السيسى.. السيدة المسنة تتلقى الرعاية الصحية الفورية | صور

ترشيحاتنا

مدرب الوداد المغربي: سنفوز على الأهلي لحصد اللقب الأفريقي

بطل رغم الظروف.. سائق توكتوك يجد 140 ألف جنيه ويعيدها إلى صاحبها.. شاهد

وزير التعليم يوضح حقيقة إلغاء امتحانات سنوات النقل في العام الدراسي الجديد

الثاني بنهاية نوفمبر| شركة فاركو المصرية تحصل على حق تصنيع لقاح كورونا.. فيديو

عملية عاجلة لـ لاعبة الأهلي بعد تعرضها لـ حادث سير

السفير الصيني يكرم طفلا مصريا حصد جائزة قصص الأطفال الدولية على مستوى الدول العربية وأفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمايوه مكشوف.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

نُزعت من قلبه الرحمة.. أب يطلق النار على طفليه أمام والدتهما|شاهد

بدون أدوية.. أطعمة غير متوقعة تحافظ على صحة الفم