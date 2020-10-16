هل تغلق جامعة حلوان مكتباتها العام الدراسي الجديد بسبب كورونا؟ | نائب رئيس الجامعة يجيب

قال الدكتور حسام الرفاعى، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون الطلاب، إن المكتبات التى تتواجد بالجامعة لن تغلق وسوف تعمل فى أثناء الدراسة مع محافظة هذه المكتبات على عدم الازدحام ومراعاة قوانين التباعد الاجتماعى بين الطلاب وسوف تقوم بفتح أبوابها ومباشرة عملها مع بداية العام الدراسى الجامعى الجديد 2020/2021 ولكن سوف يكون عليها تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.





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أعلن الدكتور حسام الرفاعى لـ " صدى البلد "أن الكافتيريات والمطاعم الموجودة داخل الجامعة سوف تقوم بمباشرة عملها ولكن مع التنبيه على اتباع الإجراءات الاحترازية التى نصت عليها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى الخطة التى وضعتها فى البداء فى العام الدراسي الجامعى الجديد 2020/2021.





شدد على المكتبات والكافتيريات والمطاعم ضرورة اتباع تعليمات وزارة الصحة والسكان بخصوص المقاهى والمطاعم وبالتحديد ما يتعلق منها بالقدرة الاستيعابية المكان والحرص على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى واستخدام اطباق و اكواب التى تستعمل مرة واحدة فقط بالاضافة الى التطهير الدائم والمستمر.





وتستعد الجامعة لاستقبال الطلاب عن طريق كواشف الحرارة وقياس درجة حرارة الطالب قبل الدخول إلى الجامعة مع تعقيم وتطهير الجامعة وفرض ارتداء الكمامات إجباريا داخل الجامعة لكافة العاملين و الطلاب وكل من دخل الحرم الجامعى .





وكان قد أعلن الوزير خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى عن موعد بداء العام الدراسى الجديد بالجامعات ابتداء من يوم السبت الموافق 17/10/2020 وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعا وينتهى الفصل الدراسى الأول فى 21/1/2021.





وتجري امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23-1-2021، حتى يوم الخميس الموافق 4-2-2021 وفقًا لطبيعة الدراسة والأمتحانات بكل الكليات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6-2-2021، حتى يوم الخميس الموافق 18-2-2021، على أن تستانف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 20-2-2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا وتنتهي يوم الخميس الموافق 10-6-2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو ويوليو 2021، وفقأ لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.