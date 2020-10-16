وليد أزارو يودع الأهلي وجمهوره بتلك الطريقة





وأعلن نادي الاتفاق السعودي، اليوم الجمعة، عن التعاقد مع المغربي وليد أزارو قادمًا من النادي الأهلي لمدة موسمين.





ونشر أزارو رسالة وداعية للأهلي وجمهوره قائلًا:"أود أن أتقدم بخالص الشكر لمسئولي النادي الأهلي واللاعبين وجماهير النادي العظيمة على كل الحب."





وأضاف:" نجحنا والتقدير الذي شاهدته منذ انضمامي للنادي منذ 3 مواسم.. 3 بطولات دوري وكأس فيهم بمساعدة زملائي في الحصول على السوبر المصري، كما نلت شرف الحصول على لقب هداف الدوري المصري.. دائمًا ما سيظل جمهور الأهلي ودعمه لي في وجداني."





وقدرت التقارير الصحفية قيمة انتقال أزارو للاتفاق مقابل مليون و100 ألف دولار.

ودع المغربي وليد أزارو، النادي الأهلي وجمهوره، بعد الرحيل عنه والانتقال لنادي الاتفاق السعودي.