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اقتصاد

السفير الفرنسي فى القاهرة: هذا هو الوقت المناسب للاستثمار في مصر

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 07:41 م
السفير الفرنسي بالقاهرة
السفير الفرنسي بالقاهرة
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آية الجارحي

قال ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي فى القاهرة، إن هذا هو الوقت المناسب للاستثمار في مصر وبحث كل الفرص المتاحة لها.


وأشار السفير الفرنسي فى القاهرة إلى أن مصر تشهد حاليًا تغيرات سريعة ونموًا مرتفعًا على الرغم من التحديات الحالية.


وأشاد السفير الفرنسي بالعلاقات بين مصر وفرنسا التى هى فى أعلى مستوياتها الإيجابية، موضحًا أنه توجد أكثر من 160 شركة فرنسية تعمل في مصر.


جاء ذلك خلال ندوة موسعة عقدتها هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ عبر الفيديو كونفرنس مع ممثلي 70 شركة فرنسية لمناقشة التوقعات والفرص المتاحة بالاقتصاد المصري فى حقبة ما بعد جائحة  كورونا.


جاء ذلك بحضور السفير الفرنسي فى القاهرة، ستيفان روماتيه، وم. يحيي زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.


ومن جانبها،أكدت هالة السعيد أن مصر تسعى باهتمام لتحقيق تعاون مثمر فى مجال الاستثمار مع الجانب الفرنسى فى مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن مصر تفتح الأبواب أمام مختلف الشركات الفرنسية للبدء فى ضخ الاستثمارات والاعتماد على الموارد الهائلة التى تتمتع بها البلاد والتى يأتى على رأسها العمالة الماهرة.


ولفتت هالة السعيد إلى أن قانون الاستثمار الجديد الذى يعطى الكثير من المحفزات لدى الشركات، إضافة إلى توافر المواد الخام فى مختلف القطاعات مثل الزراعة والكيماويات.

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