أشاد بـ دور منظمة خريجي الأزهر.. محافظ بني سويف يكرم القائمين على مبادرة النيل الحياة

عقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ببني سويف، حفل ختام لعدد من الأنشطة ومنها مبادرة (النيل الحياة) التي نفذها الفرع بالتعاون مع العديد من الجهات.





حضر الحفل الدكتور محمد هاني غنيم - محافظ بني سويف، و الدكتور رمضان حسًان - رئيس فرع المنظمة ببني سويف، الشيخ سيد عبد اللطيف - رئيس منطقة بني سويف الأزهرية، واللواء أحمد الصحصاح - رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، هالة سيد - منسق فرع المنظمة، و سيد سعد - مدير شؤون ذوي الإعاقة بالإدارة العامة لخدمة المواطنين، ديوان عام المحافظة.





وفي كلمته، أشاد المحافظ بالمبادرة التي قامت بها "خريجي الأزهر"، مثمنًا جهودها فى هذا الإطار، مؤكدا أن من الميزات الهامة للمبادرة فريق العمل المنفذ لها ، حيث اتسم بالتنوع والشمول والعمل بروح الفريق الواحد، خاصة وأن المبادرة يشترك فيها العديد من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ، ولاسيما وأن على رأس فريق عمل المبادرة الأزهر والكنيسة المصرية ، وهما جناحا وقطبا الوطن،بما يعكس التكاتف والتضافر الملحوظ خلال الـ 6 سنوات الماضية تحت قيادة سياسية واعية، اصطف خلفها كل الشعب بمختلف فئاته وطوائفه من أجل استقرار وأمن ورفعة البلاد.





وأكد الدكتور رمضان حسان رئيس فرع المنظمة ببني سويف، علي أن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، تولي أهمية كبيرة بالعمل المجتمعي، بما يخدم صالح الوطن والتوعية والمساهمة فى ما تقوم به الدولة من جهود كبيرة في التنمية والمشروعات الكبيرة التي تشهدها جميع أنحاء البلاد، مستعرضا الدور الذي تقوم به منظمة خريجي الأزهر بالداخل والخارج، من خلال أنشطتها وفعاليتها التي تخدم صحيح الدين الإسلامي، وتفند الفكر الإرهابي، وتواجهه فكريا للحفاظ علي المجتمعات من مخاطر تلك الأفكار المتطرفة.





وشهد الاحتفال عرض معلوماتى عن المبادرة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وتم خلالها عقد سلسلة من الندوات والفعاليات بالتعاون مع المنطقة الأزهرية، والمطرانية ببني سويف، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومديريات الأوقاف، والشباب والتضامن الاجتماعي، والثقافة، والوعظ بالأزهر، وإدارة شؤون ذوي الإعاقة بالمحافظة، من خلال خلق رأي مجتمعي موحد للتحذير من خطورة إهدار ماء النيل، والحفاظ عليه لدعم ومساندة الدولة في التوعية المستمرة في هذا المجال.





وفي ختام الإحتفالية كرم محافظ بني سويف، عددا من القائمين على تنفيذ المبادرة تقديرا لجهودهم ومشاركتهم البناءة في المبادرة ، حيث سلمهم المحافظ شهادات التقدير ،فيما أعرب المشاركون في المبادرة عن شكرهم لدعم المحافظ وتوجيهاته بتقديم كافة التسهيلات اللازمة، لتنفيذ أعمال وفعاليات المبادرة.



