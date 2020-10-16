تدريبات خاصة لخماسي بيراميدز في المغرب

خاض خماسي فريق الكرة بنادي بيراميدز، تدريبات خاصة ، على هامش المران الأول للفريق ، في الدار البيضاء ، على ملعب كهرما ، استعدادا لمواجهة حوريا كوناكري الغيني ، في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.





وأدى الخماسي، عبد الله السعيد وعمر العيوني ومحمد فاروق ونبيل دونجا ودودو الجباس تدريبات خاصة في إطار تجهيزهم لمباراة الثلاثاء المقبل في نصف النهائي.





وأوضح جهاز بيراميدز أن السعيد يعاني من التواء في الكاحل تسبب في غيابه أمام طلائع الجيش بكأس مصر ويتم تجهيزه بصورة مكثفة للقاء حوريا، بينما يعاني العيوني من شد في الضامة ويخضع لمران تأهيلي مكثف.



