تدريبات خاصة لخماسي بيراميدز في المغرب

خاض خماسي فريق الكرة بنادي بيراميدز، تدريبات خاصة، على هامش المران الأول للفريق، في الدار البيضاء، على ملعب كهرما، استعدادا لمواجهة حوريا كوناكري الغيني، في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وأدى الخماسي، عبد الله السعيد وعمر العيوني ومحمد فاروق ونبيل دونجا ودودو الجباس تدريبات خاصة في إطار تجهيزهم لمباراة الثلاثاء المقبل في نصف النهائي.
وأوضح جهاز بيراميدز أن السعيد يعاني من التواء في الكاحل تسبب في غيابه أمام طلائع الجيش بكأس مصر ويتم تجهيزه بصورة مكثفة للقاء حوريا، بينما يعاني العيوني من شد في الضامة ويخضع لمران تأهيلي مكثف.
وأشار إلى أن محمد فاروق يعاني من إجهاد في السمانة ويخضع هو الآخر لتدريبات مكثفة فيما يشعر دودو الجباس بآلام في القدم، ودونجا يعاني من كدمة بالقدم أصيب بها أمام الطلائع، والجهاز يحرص على تجهيز جميع اللاعبين للمشاركة.