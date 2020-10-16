وزارة الري: واجهنا مشكلة في إقناع المزارعين بأهمية التحول للري الحديث

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن العائق الذي كان يواجهنا بشكل قاطع هي أمرين، أولهما ثقافة الفلاح، وهو كيفية إقناعه بأن التحول للري الحديث هو أفضل وله عائد أكبر.
وأضاف محمد السباعي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "أن إدارات التوجيه المائي دورها هو إقناع المزارعين بأهمية الري بالطرق الحديثة، وهي تقوم بذلك بالفعل، والأمر بدأ يؤتى ثماره".
وتابع: "التحدي الثاني الذي واجهناه هو التمويل، لأن الفدان يتكلف في المتوسط من 5 آلاف وحتى 7 آلاف جنيه، وبالتالي المزارعين اعترضوا لعدم قدرتهم المالية، وهو ما جعل وزارة الموارد المائية توقع بروتوكولين للتعاون مع بنوك وطنية مصرية، لتقديم قروض ميسرة للمزارعين بفوائد 5% للتحويل للري الحديث".
وأردف: "أن مشروع تقديم قروض ميسرة للمزارعين 5%، للتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، سيطبق على أراضي مصر سواء القديمة أو الحديثة، وسيتم تطبيقه على عدة مراحل، ونستهدف خطة موضوعة بالتعاون ببن وزارة الزراعة والري والجهات المسئولة".