وزارة الري: واجهنا مشكلة في إقناع المزارعين بأهمية التحول للري الحديث

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن العائق الذي كان يواجهنا بشكل قاطع هي أمرين، أولهما ثقافة الفلاح، وهو كيفية إقناعه بأن التحول للري الحديث هو أفضل وله عائد أكبر.

وأضاف محمد السباعي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "أن إدارات التوجيه المائي دورها هو إقناع المزارعين بأهمية الري بالطرق الحديثة، وهي تقوم بذلك بالفعل، والأمر بدأ يؤتى ثماره".





وتابع: "التحدي الثاني الذي واجهناه هو التمويل، لأن الفدان يتكلف في المتوسط من 5 آلاف وحتى 7 آلاف جنيه، وبالتالي المزارعين اعترضوا لعدم قدرتهم المالية، وهو ما جعل وزارة الموارد المائية توقع بروتوكولين للتعاون مع بنوك وطنية مصرية، لتقديم قروض ميسرة للمزارعين بفوائد 5% للتحويل للري الحديث".





وأردف: "أن مشروع تقديم قروض ميسرة للمزارعين 5%، للتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، سيطبق على أراضي مصر سواء القديمة أو الحديثة، وسيتم تطبيقه على عدة مراحل، ونستهدف خطة موضوعة بالتعاون ببن وزارة الزراعة والري والجهات المسئولة".