AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزارة الري: واجهنا مشكلة في إقناع المزارعين بأهمية التحول للري الحديث

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:46 م
وزير الري
وزير الري
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن العائق الذي كان يواجهنا بشكل قاطع هي أمرين، أولهما ثقافة الفلاح، وهو كيفية إقناعه بأن التحول للري الحديث هو أفضل وله عائد أكبر.
 
وأضاف محمد السباعي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "أن إدارات التوجيه المائي دورها هو إقناع المزارعين بأهمية الري بالطرق الحديثة، وهي تقوم بذلك بالفعل، والأمر بدأ يؤتى ثماره".

وتابع: "التحدي الثاني الذي واجهناه هو التمويل، لأن الفدان يتكلف في المتوسط من 5 آلاف وحتى 7 آلاف جنيه، وبالتالي المزارعين اعترضوا لعدم قدرتهم المالية، وهو ما جعل وزارة الموارد المائية توقع بروتوكولين للتعاون مع بنوك وطنية مصرية، لتقديم قروض ميسرة للمزارعين بفوائد 5% للتحويل للري الحديث".

وأردف: "أن مشروع تقديم قروض ميسرة للمزارعين 5%، للتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، سيطبق على أراضي مصر سواء القديمة أو الحديثة، وسيتم تطبيقه على عدة مراحل، ونستهدف خطة موضوعة بالتعاون ببن وزارة الزراعة والري والجهات المسئولة".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جولة لمسئولي الزراعة لتحفيز المزارعين على تطوير منظومة الري في السويس والإسماعيلية

توحيد القيمة الإيجارية لأراضي الري والأوقاف حسب القيمة السوقية

توحيد القيمة الإيجارية للأراضي.. ننشر ملخص اجتماع الزراعة والأوقاف والري

تعاون مشترك بين الزراعة والري بالفيوم لضمان وصول المياه للنهايات

قروض ميسرة وتسهيلات للمزارعين.. تفاصيل استبدال الري بالغمر بالحديث على مساحة 500 فدان

تعاون وزراء الري والزراعة والأوقاف لتيسير أمور المزارعين وترشيد المياه.. وزير الري السابق يطالب بإجبار أصحاب العمل الخاص على تركيب القطع الموفرة للمياه للحصول على الترخيص.. وخبراء: نحتاج لخطاب ديني

ترشيحاتنا

وزير التعليم يوضح حقيقة إلغاء امتحانات سنوات النقل في العام الدراسي الجديد

بعد إصابة ساسي بكورونا.. موقف الكاف من تأجيل مباراة الزمالك والرجاء بأبطال إفريقيا

16 حالة في 24 ساعة.. كورونا يضرب فرق دورى أبطال إفريقيا والكونفدرالية

وقف تمديد جوازات سفر المصريين في الكويت

مدرب الوداد المغربي: سنفوز على الأهلي لحصد اللقب الأفريقي

مصر للطيران تطرح تخفيضات كبيرة على بعض وجهاتها في إفريقيا وأوروبا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمايوه مكشوف.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

نُزعت من قلبه الرحمة.. أب يطلق النار على طفليه أمام والدتهما|شاهد

بدون أدوية.. أطعمة غير متوقعة تحافظ على صحة الفم