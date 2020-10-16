الأربعاء .. عرض فيلم (The Untouchables) بالثقافة السينمائية

يعرض مركز الثقافة السينمائية بالمركز القومى للسينما برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسى، الفيلم الأمريكى(The Untouchables) فى السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل، بمقر مركز الثقافة السينمائية بوسط البلد .





وعن الفيلم يقول السيناريست والناقد مجدى الشحرى مدير عام مركز الثقافة السينمائية، إنه حصل على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد" شون كونرى" وجائزة الجولدن جلوب لأفضل ممثل مساعد" شون كونرى" وجائزة الأكاديمية البريطانية لأفضل ممثل" شون كونرى" وجائزة الأوسكار لأفضل تصميم إنتاج "باتريسيا فون" وجائزة الأوسكار لأفضل تصميم أزياء "مارلين فانس" وجائزة الأوسكار لأفضل موسيقى تصويرية" انيو موريكونى".



