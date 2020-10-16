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شوقى علام: نعيش بـ مرجعية تتوافق مع الشريعة الاسلامية ..فيديو

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 09:58 م
الدكتور شوقى علام
الدكتور شوقى علام مفتى الديار
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أسامة علي
قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن هناك من يريد اختطاف المرجعية وإفهام الناس أن الدولة ليست لها هُوية.

وأضاف علام خلال حديثه بـ برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أنه يشاع ويغرر بالناس منذ بداية القرن الـ 20 بأن مصر بعيدة عن المرجعية الإسلامية، وينبغي العودة إليها.

وأشار مفتى الجمهورية، إلى إن الإسلام منذ البداية يهدف إلى بناء الإنسان بناءً قويما، وإن القرآن الكريم والسنة النبوية هما المرجعية الحقيقية في كافة المجالات.

وأكد الدكتور شوقى علام، أن القانون والدساتير المصرية من القرن التاسع عشر مرجعيتها القرآن والسنة النبوية، لافتا إلى أن التاريخ يؤكد أن الدولة تعيش على مرجعية حقيقية تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

ودلل الدكتور شوقى علام على أن الدولة تعيش بالمرجعية الإسلامية، هو ما يتم انجازه حاليا من بناء للمساجد.

وكان قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إن الحفاظ على الدولة بحدودها التى هي عليها واجب شرعى.

وأكد مفتي الديار المصرية، خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن الشخص يأثم إذا قصر في حماية حدوده. 

ولفت مفتي الديار، أنه قال ما سبق الاشارة إليه في أحد المؤتمرات، ولاحظ آنذاك أن بعض الأشخاص لم تكن راضية عما قاله، مما دفعه للسؤال عن الأشخاص الذين يلاحظ عليهم عدم الرضاء عن حديثه، فعرف من أصدقائه المقربين أنهم تابعون لجماعات الشر التى تهدد أمن مصر.

وتابع مفتي الديار قائلا:" ابدا لن تنكسر مصر فهى آمنة بوعد الله عزل وجل".

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