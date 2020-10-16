لارتفاع الطلب عليها.. اقتصادية النواب تطالب بتصنيع هياكل السيارات

قال النائب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، إن إفتتاح مركز مصري بشراكة ألمانية لتصنيع معدات وقطع الغيار الخاصة بمنظومة السكة الحديد بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس ما هو إلا لجذب الأستثمارات و محاولة لإحياء وتنشيط المنطقة من جديد.





طالب " الجوهري" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" بضرورة الاهتمام بصناعة هياكل السيارات نظرا لإرتفاع الطلب بالسوق ولكونها من الصناعات الثقيلة التي يجب تصنيعها بمصر وذلك لتحقيق إنفراد لمصر بهذه الصناعة في ظل وجود فئة قليلة من الدول تحتكر التصنيع.





كما أشار عضو مجلس النواب، إلي أن هيئة السكة الحديد إستعادت روح التطوير والتنمية وأصبحت ذراعا قوية ومهمة بالهيكل الإقتصادي للدولة خاصة بعد عقد الإتفاقيات والشراكات مع عدد من الدول الأجنبية أبرزها ألمانيا و روسيا بهدف استقطاب أحدث الجرارات والمعدات وذلك لتحسين أداء الخدمة بها وتحقيق أعلي الإيرادات.





وأوضح النائب، أن المنطقة الإقتصادية لقناة السويس حققت في الآونة الأخيرة مليارات الجنيهات وتعتبر ثقلا إستثماريا مهما للدولة ونتيجة لموقع مصر الجغرافي فهو موقع محوري لوجيستي يمكنها من تغطية عدد كبير من الدول، مما يكن له الأثر الفعال في زيادة الإنتاج والاستغناء تدريجيا عن الإستيراد.



