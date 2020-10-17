منتخب تونس: فرجاني ساسي أجبر على مغادرة فندق الإقامة في المغرب من باب العاملين.. فيديو

كشفت إشراف قنفود، المعدة الذهنية للاعبين المحترفين في تونس، عن الطريقة التي غادر بها فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، معسكر الفريق الأبيض في المغرب.





وقالت إشراف قنفود في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار: "اللاعب تفاجأ بأن عينته إيجابية رغم سلبية المسحة التي خضع لها في تونس وتم إجباره على الخروج من الفندق".





وأوضحت: "فرجاني ساسي أجبروه على الخروج من باب العاملين بشكل لا يليق باللاعب".



