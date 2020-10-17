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مرأة

عنف وصراعات على السلطة في أمريكا.. توقعات عبير فؤاد لـ حركة الكوكب

السبت 17/أكتوبر/2020 - 12:17 ص
الأبراج
الأبراج
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أسماء عبد الحفيظ

القمر الجديد ينبئ بصراعات وعنف وتطرف في الأفكار مساء الجمعة ١٦ أكتوبر ٢٠٢٠، ولادة القمر الجديد في تمام الساعة ٩:٣٢ مساءً بتوقيت القاهرة، عند درجة ٢٣ من برج الميزان .

ووفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، القمر يأتي هذا الشهر متحديا "المريخ" كوكب الحرب ومستفزا لكوكبي "زحل" كوكب القوانين الصارمة و"بلوتو" كوكب الدمار! كل ذلك ينشر طاقة غضب واستياء وإحباط وسوء استغلال للقوة والسلطة. دورة القمر هذا الشهر يتخللها طاقات سلبية كثيرة طوال شهر كامل. كما أن المبالغة في طلب القوة طوال هذا الشهر (ربيع الأول) ينتج عنها صراعات وعنف وحالة تطرف في الأفكار، ومع ذلك الإنجاز والنجاح ممكن بشرط العمل بجدية ودقة وروح مثابرة.

عالميا:
- أثناء هذه الدورة القمرية تتم الانتخابات الأمريكية يوم ٣ نوفمبر وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية عنفا وصراعات مريرة على السلطة.

- قد توضع قوانين جديدة للحماية من فيروس كورونا المستجد وللحد من انتشاره.

على مستوى النشاطات الحياتية:

من السبت ١٧ إلى الإثنين ١٩: أفضل أيام لقص الشعر كي ينمو أسرع وأيضا أفضل أيام لبداية مشروع أو عقد قران أو خطبة أو زواج أو بداية عمل أو دراسة.

تأثير القمر على كل برج يختلف يوميا ومكتوب في بوست حظك اليوم.

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