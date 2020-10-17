نيللي كريم: اتحرمت في طفولتي من حاجة واحدة ومكنتش بحب لعب العيال.. فيديو

قالت الفنانة نيللي كريم، إنها دائما ما كانت تفضل دروس البالية، معقبة" كنت بحب أدي أصحابي في المدرسة دروس بالية..كنت بحب أبقى مدرسة".
وتابعت "كريم" خلال حوارها ببرنامج "السيرة" المذاع على قناة "دي إم سي"، :مكنتش بحب لعب العيال، معقبة: اتحرمت في طفولتي من الشقاوة.
وأكملت: كنت بعمل اللي بحبه وأنا طفلة وعشان كدا مكنتش بحس أن في أي حاجة فاتتني..اشتغلت من وأنا صغيرة ولما كبرت محستش أني اتحرمت من حاجة".
وتابعت "كريم" خلال حوارها ببرنامج "السيرة" المذاع على قناة "دي إم سي"، :مكنتش بحب لعب العيال، معقبة: اتحرمت في طفولتي من الشقاوة.
وأكملت: كنت بعمل اللي بحبه وأنا طفلة وعشان كدا مكنتش بحس أن في أي حاجة فاتتني..اشتغلت من وأنا صغيرة ولما كبرت محستش أني اتحرمت من حاجة".