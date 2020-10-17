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نيللي كريم: اتحرمت في طفولتي من حاجة واحدة ومكنتش بحب لعب العيال.. فيديو

السبت 17/أكتوبر/2020 - 12:27 ص
الفنانة نيللي كريم
الفنانة نيللي كريم
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إسراء صبري
قالت الفنانة نيللي كريم، إنها دائما ما كانت تفضل دروس البالية، معقبة" كنت بحب أدي أصحابي في المدرسة دروس بالية..كنت بحب أبقى مدرسة".

وتابعت "كريم" خلال حوارها ببرنامج "السيرة" المذاع على قناة "دي إم سي"، :مكنتش بحب لعب العيال، معقبة: اتحرمت في طفولتي من الشقاوة.

وأكملت: كنت بعمل اللي بحبه وأنا طفلة وعشان كدا مكنتش بحس أن في أي حاجة فاتتني..اشتغلت من وأنا صغيرة ولما كبرت محستش أني اتحرمت من حاجة".

وتشارك نيللي كريم في بطولة فيلم "الثلاثاء 12"، لتسجل التجربة الأولى لها في السينما الإماراتية، إلى جوار عدد كبير من الفنانين، بينهم: باسم ياخور وعمر ميقاتي وبديع أبو شقرا وستفيني عطا الله وجويا جبور وبيير سمعان ونور إيهاب وكارول عبود.

وتدور أحداث الفيلم عن بلوغ سن الرشد لثلاث فتيات يبلغن من العمر 14 عاما يكافحن مع والديهن لتحقيق أحلامهن على الرغم من الاختلافات الاجتماعية والدينية، وكل واحد من الأبطال يواجه معضلات وتحديات لا يمكن تجنبها، أمل رياضية وسلمى عازفة بيانو ونور راقصة يتمردن لتحقيق أحلامهن.
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