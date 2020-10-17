أنا مصرية أوي مش خواجاية.. نيللي كريم ترد على جنسية والدتها.. فيديو

قالت الفنانة نيللي كريم ، إنها مصرية بنسبة كبيرة جدًا، مشيرة إلى أن أخيها هو الذي تظهر عليه ملامح "الخواجات" بسبب والدتهما الروسية.





وأضافت «كريم» خلال حوارها التليفزيوني فى برنامج "السيرة" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أنها لم تذهب إلى بلد والدها منذ فترة كبيرة ولكنها تملك أقارب من ناحية والدها كثيرًا، موضحة أن أقارب والدتها لم يتبق منهم الكثير.





وأوضحت نيللى كريم، ان سبب بكائها هو تقديم شريط حياتها خلال تقرير قدمته مذيعة البرنامج بصوت حساس، وتابعت قائلة :"صعبت عليا نفسى لكن كنت مبسوطة".





وتشارك نيللي كريم في بطولة فيلم "الثلاثاء 12"، لتسجل التجربة الأولى لها في السينما الإماراتية، إلى جوار عدد كبير من الفنانين، بينهم: باسم ياخور وعمر ميقاتي وبديع أبو شقرا وستفيني عطا الله وجويا جبور وبيير سمعان ونور إيهاب وكارول عبود.





وتدور أحداث الفيلم عن بلوغ سن الرشد لثلاث فتيات يبلغن من العمر 14 عاما يكافحن مع والديهن لتحقيق أحلامهن على الرغم من الاختلافات الاجتماعية والدينية، وكل واحد من الأبطال يواجه معضلات وتحديات لا يمكن تجنبها، أمل رياضية وسلمى عازفة بيانو ونور راقصة تتمردن لتحقيق أحلامهن.





الفيلم يعتبر شهادة ميلاد لمنتجة عربية جديدة هي المنتجة الشابة سهام الخزوز التي تحاول أن تقدم رؤية جديدة للشباب الجديد بالإمارات العربية المتحدة.