زي البنات الصغيرة.. رضوي الشربيني تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، في أحدث ظهور لها.





وتألقت رضوى الشربيني بإطلالة كلاسيكية أنيقة، مرتدية شميز باللون الزاهي، مع جاكيت كت كلاسيكي و جيبة باللون الاسود ، مما كشف عن قوامها الرشيق.





وعلقت رضوي الشربيني قائلة : ‎لبست زى البنات الصغيره وقلت يلا بقى





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وحازت الصورة علي اعجاب الكتير و جاءت التعليقات كالاتي :

قمر ، انيقة جدا ، تجنني يا جميلة





يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎.





وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وتستمر عرض حلقاتها الأولى الموسم الخامس.