بفستان مجسم.. بسمة بوسيل تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

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نالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتي:

"جميلة ربنا يحفظك، إيه الجمال ده، بسبوسة الجميلة".

يذكر أن الفنانة وخبيرة التجميل المغربية بسمة بوسيل زوجة تامر حسني طرحت أغنية باللهجة المغربية بعنوان "ايلا راح الغالي" علي قناتها الرسمية عبر موقع "يوتيوب" منذ ساعة.

يذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني مشاركته فى فيلم "الفلوس" مع عائشة بن أحمد، وخالد الصاوي، وعلي ربيع وزينة، من إخراج سعيد الماروق، وتأليف محمد عبدالمعطي.





من جهة أخرى، ضع المطرب تامر حسني، اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "خليك فولاذي" والذي انتهى من تسجيله تمهيدا لطرحه خلال الأيام القليلة المقبلة.





الألبوم الجديد يتعاون فيه تامر حسنى مع عدد من الملحنين والشعراء ولعل أبرزهم أمير طعيمة ورمضان محمد وتامر حسين ومحمد عاطف، أما من الملحنين الذين يتعاون معهم فكل من احمد زعيم ومحمد جمال وتامر على ومحمد حمزة.





وينتظر تامر حسنى خلال الأيام القليلة المقبلة عرض فيلمه الجديد "مش انا" الذى يتعاون فيه مع حلا شيحة وماجد الكدوانى وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.





وكانت آخر أفلامه "الفلوس" والذى يحقق نجاحا كبيرا عن عرضه فى السينما وشارك فى بطولته مع عدد من النجوم منهم زينة وعائشة بن احمد وخالد الصاوى.