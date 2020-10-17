السبت الناري.. مواعيد مباريات اليوم 17 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، السبت، الموافق 17 أكتوبر 2020، عدد من المواجهات، في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة الوداد المغربي والأهلي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.
الدوري المصري
الاتحاد السكندري × الإنتاج الحربي - 05:30 مساءً - أون سبورت 1.
دوري أبطال أفريقيا
الوداد الرياضي المغربي × الأهلي - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 7 - الرياضية الأرضية المغربية.
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون × ليفربول - 01:30 مساءً - بي إن سبورتس 2
تشيلسي × ساوثهامتون - 04:00 مساءً - بي إن سبورتس 2
مانشستر سيتي × آرسنال - 06:30 مساءً - بي إن سبورتس 2
نيوكاسل يونايتد × مانشستر يونايتد - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 2
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
غرناطة × إشبيلية - 01:30 مساءً - بي إن سبورتس 3
سيلتا فيجو × أتلتيكو مدريد - 04:00 مساءً - بي إن سبورتس 3
ريال مدريد × قاديش - 06:30 مساءً - بي إن سبورتس 3
خيتافي × برشلونة - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 3
الدوري الإيطالي
نابولي × أتلانتا - 03:00 مساءً - بي إن سبورتس 4
انتر ميلان × ميلان - 06:00 مساءً - بي إن سبورتس 4
سامبدوريا × لاتسيو - 06:00 مساءً - بي إن سبورتس 5
كروتون × يوفنتوس - 08:45 مساءً - بي إن سبورتس 4
الدوري الألماني
هوفنهايم × بوروسيا دورتموند - 03:30 مساءً - بي إن سبورتس 5
أرمينيا بيليفيلد × بايرن ميونيخ - 06:30 مساءً - بي إن سبورتس 5