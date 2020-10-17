السبت الناري.. مواعيد مباريات اليوم 17 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، السبت، الموافق 17 أكتوبر 2020، عدد من المواجهات، في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة الوداد المغربي والأهلي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.