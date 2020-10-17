التزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية وبوابات تعقيم.. مراسم اليوم الأول للدراسة بجامعة القاهرة.. صور

فى الساعات الأولى من بداية أول يوم دراسى بالعام الجديد بجامعة القاهرة ، حضر عدد كبير من طلاب الكليات، كما التزام عدد كبير منهم بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





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,وحرصت جامعة القاهرة على الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية من وجود اجهزة قياس الحرارة ، والبوابات الالكترونية للتعقيم على الباب الرئيسى للحرم الجامعى، بالإضافة الى وجود عدة بوابات تعقيم امام مدخل كل كلية من الكليات.





يذكر ان كليات جامعة القاهرة تستقبل ، اليوم، الطلاب القدامى والجدد بعدما أنهت كل الترتيبات والاستعدادات الخاصة ببدء العام الجامعي الجديد 2020 - 2021، وتجهيز قاعات المحاضرات والمعامل وتعقيمها، وإعداد الجداول الدراسية وإعلانها للطلاب، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وإنهاء أعمال القيد والتسجيل للطلاب الجدد بالكليات، حيث تستقبل جامعة القاهرة هذا العام نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة.





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وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الدراسة في جامعة القاهرة هذا العام تبدأ بأكبر منصة تعليمية ذكية في العالم، حيث تستوعب 270 ألف طالب و 14 ألف مقررًا دراسيًا في الفصلين الدراسيين وتستخدم تطبيقات ذكية تستخدمها جامعات أمريكا وأوربا.