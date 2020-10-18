ندوة عن مدينة فوه وتراثها في متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية

يجدد متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع مركز دراسات الحضارة الإسلامية التابع لقطاع البحث الأكاديمي، لقاءه مع الدارسين والعاملين بمجال الآثار والمهتمين بتراثنا الأثري في ملتقاه الثقافي الخامس، وذلك بعد غد الاثنين تحت عنوان "مدينة فوه وتراثها الأثري والحضاري".





وتناقش الندوة عدة محاور، منها التراث الأثري لمدينة فوه وتاريخها عبر العصور، الحياة الاقتصادية والاجتماعية، الصناعات والحرف التقليدية بالمدينة، صيانة وترميم آثار فوه، والتنمية السياحية والوعي الأثري.





ويقام على هامش الندوة معرض للصور والصناعات والحرف التي ازدهرت في المدينة.





يذكر أن مدينة فوه تطورت عبر فترات تاريخية طويلة بفضل موقعها الجغرافي، ومكانتها التجارية لكونها تقع على طرق النقل والتجارة، ونالت شهرة كبيرة منذ بواكير التاريخ وحتى العصور الحديثة؛ إلى أن أصبحت متحَفا مفتوحا للتراث الحضاري عبر العصور، وبرع أهلها في صناعات متعددة، كفنون النسيج والسجاد، والتحف الخشبية، وأضحت مقصدا للتجار ورجال الدين؛ فأُنشئت بها المساجد والتكايا والوكالات والربوع.



