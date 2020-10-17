بزعم توظيفها.. ضبط مدير شركة استولى على 17 مليون جنيه من المواطنين بسوهاج

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بسوهاج، من ضبط مدير إحدى شركات التوكيلات التجارية، لاستيلائه على 17 مليون جنيه من 13 مواطنا بالمحافظة، بزعم توظيفها، وحصولهم على ربح مالي شهري.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يُفيد بتلقي فرع الوجه القبلي بلاغات من 13 مواطنًا من أبناء محافظة سوهاج، لاستيلاء مدير شركة توكيلات تجارية على 17 مليون جنيه و100 ألف، بزعم توظيفها.

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وأكدت التحريات حول الواقعة صحتها، حيث تم تجميع المبلغ منهم بزعم توظيفه واستثماره في مجال تجارة المنظفات ومستحضرات التجميل، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح المُتفق عليها وامتنع عن رد أصل المبالغ المالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بمضمون ما تقدم ووعد باسترجاع أصول الأموال إلى أصحابها.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.