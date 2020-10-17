استولى على 161 بطاقة تموينية.. ضبط صاحب مخبز بلدي لاستيلائه على المال العام بسوهاج

تمكن ضباط مباحث التموين في سوهاج من ضبط صاحب مخبز بلدي لاستيلاءه على 161 بطاقة تموينية دون وجه بمركز المراغة بسوهاج.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد عبد الحميد ابوموسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين بالمركز من ضبط "جاسر. ع. م" 54 عامًا، صاحب مخبز بلدي، ویُقیم دائرة مركز، لتجمیعه كمیة من البطاقات التموینیة دون وجه حق بقصد الاستیلاء على المال العام وتحقیق مكاسب مالیة غیر مشروعية.









حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.



