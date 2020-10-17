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حوادث

استولى على 161 بطاقة تموينية.. ضبط صاحب مخبز بلدي لاستيلائه على المال العام بسوهاج

السبت 17/أكتوبر/2020 - 03:28 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني
تمكن ضباط مباحث التموين في سوهاج من ضبط صاحب مخبز بلدي لاستيلاءه على 161 بطاقة تموينية دون وجه بمركز المراغة بسوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد عبد الحميد ابوموسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين بالمركز من ضبط "جاسر. ع. م" 54 عامًا، صاحب مخبز بلدي، ویُقیم دائرة مركز، لتجمیعه كمیة من البطاقات التموینیة دون وجه حق بقصد الاستیلاء على المال العام وتحقیق مكاسب مالیة غیر مشروعية. 


حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كما تحرر 52 محضرا تموينيا تضمن "إنتاج خبز بلدي غير مُطابق للمواصفات، إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، عدم صرف بون خبز للمواطنين، التوقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، عدم الاحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز، غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية".
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