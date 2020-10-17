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رياضة

ديربي الغضب.. موعد مباراة ميلان ضد إنتر والقناة الناقلة

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:29 ص
ميلان ضد إنتر
ميلان ضد إنتر
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محمد السعيد
يترقب عشاق كرة القدم العالمية، مواجهة نارية بين ميلان وإنتر اليوم، السبت، على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة ميلان ضد إنتر:

وتقام مباراة ميلان ضد إنتر في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة "بي إن سبورت 4"، بتعليق رؤوف خليف.

ميلان ضد إنتر:

ويسعى ميلان بقيادة مدربه ستيفانو بيولي إلى الحفاظ على انطلاقته المثالية في مسابقة الدوري، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، ومواصلة مطاردة أتلانتا على الصدارة.

ولم يتذوق ميلان طعم الخسارة أو التعادل في مسابقة الدوري الإيطالي حتى الآن، حيث خاض 3 مباريات فاز بها جميعا.

ويعود النجم السويدي إبراهيموفيتش إلى صفوف ميلان في مباراة اليوم، بعد تعافيه مؤخرا من فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.

في المقابل يطمح إنتر ميلان في مواصلة تفوقه على الروسونيري في السنوات الأخيرة، بانتزاع الثلاث نقاط منه، للدخول في المنافسة مبكرا على لقب الكالتشيو.

ترتيب ميلان وإنتر:

ويحتل ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط خلف أتلانتا المتصدر بفارق الأهداف، بينما إنتر ميلان في المركز الخامس برصيد 9 نقاط.

غياب الجماهير:

يذكر أن مباريات الدوري الإيطالي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد  "كوفيد 19" في المدرجات.

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