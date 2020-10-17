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تعليم

انتظام الدراسة بمدارس أسوان في أول أيام العام الجديد وسط إجراءات احترازية.. شاهد

السبت 17/أكتوبر/2020 - 01:01 م
طلاب مدارس اسوان
طلاب مدارس اسوان
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شاذلى عبد الفتاح
انطلق اليوم السبت ماراثوان العام الدراسى الجديد 2020/2021 حيث شهدت مدارس محافظة أسوان إنتظام للدراسة بمختلف المراحل التعليمية الإبتدائى والإعدادى والثانوى وذلك وفقًا للجداول المعتمدة من الوزارة بالمواعيد لكل صف دراسى.

وشهدت مختلف المدارس تنظيم في حركة دخول الطلاب والطالبات وارتداء الكمامات ،  بجانب تطبيق التباعد بين الطلاب في الفصول ووضع لافتات إرشادية وملصقات توضح كيفية الوقاية من فيروس كورونا ، وأهمية ارتداء الكمامات الطبية والتباعد بين الطلاب في المدارس.

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من جانبه أكد السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان على تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا من تطهير وتعقيم، وتوفير زائرة صحية وحجرة عزل بكل مدرسة، وكذلك تعليق جميع اللوحات والملصقات الإرشادية داخل المدرسة.

وأشار السيد الفيومى إلى ضرورة ارتداء جميع العاملين والزائرين لأى مدرسة الكمامات، ومراعاة التباعد الاجتماعى قدر الامكان وعدم دخول أى فرد إلى المدرسة إلا بعد التوقيع بدفتر الأمن ، وهو الذى يتوازى مع ضرورة أن تبدأ جميع المدارس فى توزيع وتسليم الكتب المدرسية مع إنطلاق أول أيام الدراسة ، وعلى المدارس التى لم تستلم حصتها من الكتب التوجه على الفور إلى مخازن الإدارة.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان علي ضرورة الاهتمام بنظافة المدارس من الداخل والخارج وتركيب الأعلام وتغيير اليافطات البالية أو التى لايظهر بها اسم المدرسة بأخرى جديدة، وعلى كل مدرسة إعداد جدولها المدرسى وفق ظروفها وكثافة الطلاب بها.
انتظام الدراسة بمدارس أسوان في أول أيام العام الجديد وسط إجراءات احترازية.. شاهد
انتظام الدراسة بمدارس أسوان في أول أيام العام الجديد وسط إجراءات احترازية.. شاهد
انتظام الدراسة بمدارس أسوان في أول أيام العام الجديد وسط إجراءات احترازية.. شاهد
انتظام الدراسة بمدارس أسوان في أول أيام العام الجديد وسط إجراءات احترازية.. شاهد
انتظام الدراسة بمدارس أسوان في أول أيام العام الجديد وسط إجراءات احترازية.. شاهد
انتظام الدراسة بمدارس أسوان في أول أيام العام الجديد وسط إجراءات احترازية.. شاهد
انتظام الدراسة بمدارس أسوان في أول أيام العام الجديد وسط إجراءات احترازية.. شاهد
انتظام الدراسة بمدارس أسوان في أول أيام العام الجديد وسط إجراءات احترازية.. شاهد
انتظام الدراسة بمدارس أسوان في أول أيام العام الجديد وسط إجراءات احترازية.. شاهد
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