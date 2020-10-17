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محافظات

تمهيدًا لافتتاحهما.. محافظ المنوفية يعقد اجتماعًا لبحث آخر مستجدات مول العاصمة والجراج متعدد الطوابق

السبت 17/أكتوبر/2020 - 02:40 م
صدى البلد
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مروة فاضل
عقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعًا اليوم لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بمول العاصمة والجراج متعدد الطوابق بشبين الكوم تمهيدًا لافتتاحهما، بحضور العميد محمد شلبي والعميد علاء خضر ممثلي الشركة الوطنية للمقاولات إحدي شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والاستاذه وسام مراد مدير عام إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام.

يأتى ذلك فى إطار خطة الدولة لدعم وتنمية المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لرؤية مصر 2030.

ووجّه المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية وعضوية كل من مدير مديرية الإسكان والمرافق والمستشار القانوني والمستشار الهندسي بالمحافظة ومديرة عام إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام وممثلي إدارة الحماية المدنية واستشاري الشركة المنفذة تكون مهامها دراسة المقايسة الخاصة باستكمال الأعمال المتبقية للجراج متعدد الطوابق المقدمة من الشركة المنفذة، وذلك لسرعة إنهاء الأعمال تزامنًا مع افتتاح مول العاصمة .

كما وجّه المحافظ رئيس قطاع شركة الكهرباء بالمنوفية بسرعة إنهاء الأعمال الخاصة بتوصيل كابل الكهرباء لخدمة المول والجراج معًا في أقرب وقت.

وأكد محافظ المنوفية أن مول العاصمة يعد من أهم المشاريع التنموية والتجارية على أرض المحافظة ،لافتا إلى أنه سيعمل على  توفير كافة الاحتياجات الضرورية من السلع الغذائية والمعمرة التى يحتاجها المواطن المنوفى، بالإضافة إلى تقديم خدمات ترفيهية وغيرها نظرًا لأهميته وبإعتباره متنفسًا لأهالى المحافظة  ، مشيرًا إلى أنه سيخلق فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة.
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