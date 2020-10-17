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فن

أنت بسكوتاية مقرمشة لـ حسن شاكوش وحمادة مجدي رقم 1 على يوتيوب

السبت 17/أكتوبر/2020 - 02:45 م
صدى البلد
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آيه عاطف
تصدر مهرجان "أنت بسكوتاية مقرمشة" لـ حسن شاكوش وحمادة مجدي تريند رقم 1 على يوتيوب بعد ساعات من طرحه عبر القناة الرسمية لـ شاكوش.

تقول كلمات المهرجان: "انتي بسكوتيه مقرمشه  .. يابت ده انتي قطه مخربشه ,, اموت فيكي وانتي مفرفشه منعكشه .. قاعده جوه قلبي مربعه انتي لوحدك باربعه .. كل حاجه فيكي ليها منفعه مدلعه".

"بنت الزوات ياتاج علي راسي  .. بنت الزوات ياصحبتي وناسي .. مليش بديل .. انا معاكي اساسي انا اساسي .. بنت الزوات انتي اللي هتصوني .. بنت الزوات يالوز يابنبوني .. نصي التاني لونك شبه لوني".

مهرجان "أنت بسكوتاية مقرمشة" كلمات مصطفى حدوته، توزيع إسلام ساسو، وإنتاج مزيكا.
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