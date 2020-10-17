إجراءات احترازية فى أول أيام الدراسة بجامعة السويس





، شدد رئيس جامعة السويس، أثناء الجولة على ضرورة التزام الجميع سواء الطلاب أو العاملين وأعضاء هيئة التدريس بكافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية والوقائية من ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات في أروقة الجامعة .





كان في استقباله دكتور أشرف أبو الفتوح عميد كلية التربية ، دكتور رانيا شمعة عميد كلية التجارة ، وقد أكد رئيس الجامعة على العمداء بضرورة المتابعة الدورية لكافة مكونات العملية التعليمية ، وكذا ضرورة تنفيذ شقي التعليم الهجين (وجها لوجه - عن بعد) .



