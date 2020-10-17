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محافظات

إجراءات احترازية فى أول أيام الدراسة بجامعة السويس

السبت 17/أكتوبر/2020 - 06:58 م
جامعة السويس
جامعة السويس
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حسن غنيمة

تفقد دكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس،  انتظام المحاضرات في اليوم الأول للعام الجامعي ، اليوم السبت ، بمقر الجامعة بمدينة السلام ١ بحى فيصل. 

، شدد رئيس جامعة السويس،  أثناء الجولة على ضرورة التزام الجميع سواء الطلاب أو العاملين وأعضاء هيئة التدريس بكافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية والوقائية من ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات في أروقة الجامعة .

كان في استقباله دكتور أشرف أبو الفتوح عميد كلية التربية ، دكتور رانيا شمعة عميد كلية التجارة ، وقد أكد رئيس الجامعة على  العمداء بضرورة المتابعة الدورية لكافة مكونات العملية التعليمية ، وكذا ضرورة تنفيذ شقي التعليم الهجين (وجها لوجه - عن بعد) .

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