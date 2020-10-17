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فن

راغب علامة عن الثورة اللبنانية: مطالب اليوم للشعب

السبت 17/أكتوبر/2020 - 06:54 م
صدى البلد
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شروق حمدى
علق الفنان راغب علامة عن الاوضاع اللبنانية الحالية من خلال تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، قائلا :" هناك فئة من المتظاهرين وجوههم معروفة ينتمون لأحزاب سياسية، يحاولون تشويه مطالب الناس الاقتصادية والمعيشية والإصلاحية ، ويحولونها إلى مطالب سياسية وطائفية".

وأضاف علامة: "هؤلاء هدفهم هو إفشال الثورة الحقيقية ! المفروض إيقافهم عند حدهم لأن المطالب اليوم هي للشعب وليست لتصفية حسابات سياسية !! #ثورة ".

ومن ناحية اخرى نشر الفنان راغب علامة تعليقًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يهاجم فيها السياسيين والحكومة اللبنانية. 

وقال راغب: "الطبقة السياسية تتعامل مع جريمة إنفجار المرفأ وكأن الانفجار حصل في إسرائيل وليس في بيروت!
وأضاف راغب قائلا: "ويتعاملوا على أن الضحايا والجرحى والمتضررين ليسوا لبنانيين ولا حتى بشر!".

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