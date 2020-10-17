راغب علامة عن الثورة اللبنانية: مطالب اليوم للشعب

علق الفنان راغب علامة عن الاوضاع اللبنانية الحالية من خلال تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، قائلا :" هناك فئة من المتظاهرين وجوههم معروفة ينتمون لأحزاب سياسية، يحاولون تشويه مطالب الناس الاقتصادية والمعيشية والإصلاحية ، ويحولونها إلى مطالب سياسية وطائفية".
وأضاف علامة: "هؤلاء هدفهم هو إفشال الثورة الحقيقية ! المفروض إيقافهم عند حدهم لأن المطالب اليوم هي للشعب وليست لتصفية حسابات سياسية !! #ثورة ".
ومن ناحية اخرى نشر الفنان راغب علامة تعليقًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يهاجم فيها السياسيين والحكومة اللبنانية.
هناك فئة من المتظاهرين وجوههم معروفة ينتمون لأحزاب سياسية،يحاولون تشويه مطالب الناس الاقتصادية والمعيشية و الإصلاحية ، ويحولونها إلى مطالب سياسية وطائفيه ! هدفهم هو إفشال الثورة الحقيقية ! المفروض إيقافهم عند حدهم لأن المطالب اليوم هي للشعب وليست لتصفية حسابات سياسية !! #ثورة— RaghebAlama (@raghebalama) October 17, 2020