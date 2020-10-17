راغب علامة عن الثورة اللبنانية: مطالب اليوم للشعب

هناك فئة من المتظاهرين وجوههم معروفة ينتمون لأحزاب سياسية، يحاولون تشويه مطالب الناس الاقتصادية والمعيشية والإصلاحية ، ويحولونها إلى مطالب سياسية وطائفية".





وأضاف علامة: "هؤلاء هدفهم هو إفشال الثورة الحقيقية ! المفروض إيقافهم عند حدهم لأن المطالب اليوم هي للشعب وليست لتصفية حسابات سياسية !! #ثورة ".





نشر الفنان راغب علامة تعليقًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يهاجم فيها السياسيين والحكومة اللبنانية.

وقال راغب: "الطبقة السياسية تتعامل مع جريمة إنفجار المرفأ وكأن الانفجار حصل في إسرائيل وليس في بيروت! وأضاف راغب قائلا: "ويتعاملوا على أن الضحايا والجرحى والمتضررين ليسوا لبنانيين ولا حتى بشر!". ومن ناحية اخرى





هناك فئة من المتظاهرين وجوههم معروفة ينتمون لأحزاب سياسية،يحاولون تشويه مطالب الناس الاقتصادية والمعيشية و الإصلاحية ، ويحولونها إلى مطالب سياسية وطائفيه ! هدفهم هو إفشال الثورة الحقيقية ! المفروض إيقافهم عند حدهم لأن المطالب اليوم هي للشعب وليست لتصفية حسابات سياسية !! #ثورة — RaghebAlama (@raghebalama) October 17, 2020