رواد السوشيال ميديا يهاجمون الهارب هشام عبدالله وزوجته

وجه رواد السوشيال ميديا هجوما شديدا الى الإخوانی هشام عبد الله وزوجته غادة نجیب عميلي الإخوان وقطر وتركيا وذلك بعدما شنا حملة شعواء على السوشيال ميديا ضد المحامي طارق العوضي لمجرد إنه قال .. والله حلوة الأسمرات.



وقال رواد السوشيال ميديا: "الخناقة كبرت وكل المستخبى بان .. طارق العوضي رد على شتيمته وبيقول للإخوانی هشام عبد جوز الست يا خدام الإخوان ياللي بتقبض ٤٥٠٠ دولار شهری".

وقال احد رواد السوشيال ميديا : "غادة نجيب بتعاير طارق العوضي وتقوله يا أمنجي راح طارق رد أنهم طلبوا منه يشوف ليهم طريقة عشان يرجعوا مصر وحيقعدوا ساكتين بعد ما توسط لرجوع طارق عبد الجابرة".

واضاف : "طارق العوضي فهم إن الشتایم دی كلها علشان بيسأل هو ليه الجزيرة ما ذاعتش فيديوهات عودة أهل العريش لمنازلهم لأن ده معناه تخبيط في أصحاب التمويلات إياهم ".

وقال اخر : "یا شوية عملاء للخرفان ريحتكم فاحت والناس كلها عرفت فضايحكم.. ولسه كمان ما حتشوف فضايحكم في كل حتة".

