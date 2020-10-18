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سيارات

فوكسكون لتجميع هواتف آيفون تطرح منصة سيارات كهربائية جديدة.. صور

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:01 ص
فوكسكون لتجميع هواتف
فوكسكون لتجميع هواتف ايفون تطرح منصة سيارات كهربائية
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اشرف عطية
طرحت شركة فوكسكون المسئولة عن تجميع هواتف آيفون منصة EV Open الكهربائية الجديدة، التي ستقوم بمشاركتها مع شركات أخرى من أجل لتصنيع سيارات كهربائية .

وقامت الشركة بطرح منصة مرنة ويُمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من الطرازات سواء كانت سيارات هاتشباك او سيارات سيدان او suv  و قالت الشركة أنها يُمكنها استقبال قواعد عجلات بطول يبدأ من 2,750 مم إلى 3,100 مم .

و صرحت الشركة بأن المنصة ستحتوي على بطاريات متعددة السعات منها 93 و100 و116 كيلووات  وستقوم البطاريات بإعطاء الطاقة إلى محركات كهربائية مثبتة في الأمام والخلف، بالإضافة إلى نظام دفع رباعي للعجلات . 

 و أعلنت فوكسكون أن قوة المحركات التي تتحملها المنصة ستكون 127 حصان و201 حصان و268 حصان في الأمام، وفي الخلف، ستُنتج المحركات قوة 201 حصان و268 حصان و322 حصان و456 حصان .

وكشفت فوكسكون أيضًا عن حزمة من البرامج التي تدعم التحديثات عبر الهواء، بالإضافة إلى مستويات مختلفة من أنظمة القيادة الذاتية، ومن المقرر أن توفر دعم لكلًا من آبل كاربلاي وأندرويد أوتو وأمازون أليكسا.
فوكسكون لتجميع هواتف آيفون تطرح منصة سيارات كهربائية جديدة.. صور
فوكسكون لتجميع هواتف آيفون تطرح منصة سيارات كهربائية جديدة.. صور
فوكسكون لتجميع هواتف آيفون تطرح منصة سيارات كهربائية جديدة.. صور
فوكسكون لتجميع هواتف آيفون تطرح منصة سيارات كهربائية جديدة.. صور
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