AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

غدا..المالية تبيع أذون خزانة بـ19 مليار جنيه

السبت 17/أكتوبر/2020 - 08:34 م
وزارة المالية
وزارة المالية
Advertisements
محمد يحيي

تطرح وزارة المالية غدا  اليوم الأحد ؛ أذون خزانة من أجلي 91 و 266 يوما بقيمة 19 مليار جنيه؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

قال تقرير صادر عن وزارة المالية، إنه من المقرر طرح أجل 91 يوما بـ8.5 مليار جنيه  وكذلك أجل 266 يوما بـ 10.5 مليار جنيه
عهدت وزارة المالية لـ البنك المركزي المصري للقيام بدور مرتب لطروحات أذون الخزانة بغرض السيطرة علي عجز الموازنة.

وتسعي وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري لطرح 51.5 مليار جنيهه في صورة أدوات دين محلي من سندات و أذون الخزانة للسيطرة علي عجز الموازنة.

ومع طرح الوزارة اليوم لأجلي 91 و 266 يوما بـ 19 مليار جنيه، سيتبقي لها طرحين اثنين بـ 22.5 مليار جنيه خلال يومي الاثنين والخميس من الأسبوع الجاري.
 
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الأداء المالى للاقتصاد المصرى فى ظل جائحة «كورونا» فاق التوقعات، بشهادة صندوق النقد الدولى فى تقرير «الراصد المالى والنظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي» لصندوق النقد الدولى لشهر أكتوبر ٢٠٢٠، الصادر أمس الأول، بالتزامن مع اجتماعات الخريف للصندوق والبنك الدوليين، بما يعكس النتائج الإيجابية للتجربة المصرية الناجحة فى الإصلاح الاقتصادى التى مازالت تحظى بإشادة المؤسسات الدولية.
وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية المثمرة التى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى وساندها الشعب المصرى، منحت الاقتصاد المصرى قدرًا من الصلابة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وقد بدا ذلك واضحًا فى التعامل المرن والسريع مع أزمة «كورونا» حيث انتهجت الدولة سياسة استباقية بتخصيص ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، على النحو الذى يُسهم فى تخفيف حدة الصدمة، ودعم الاقتصاد القومى.




AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا..المالية تطرح أجلي خزانة بقيمة 18 مليار جنيه

المالية تبيع أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه..اليوم

المالية تبيع أذون خزانة اليوم لهذا السبب

اليوم .. الحكومة تمول عجز الموازنة بـ 18 مليار جنيه

المالية: رؤية متفائلة للاقتصاد المصري ترفع تقديرات معدل النمو إلى 3.5% بدلا من 2%

ترشيحاتنا

هل عصير الليمون المغلي فعال فى علاج كورونا؟.. هاني الناظر يجيب

قرار عاجل من داخلية الكويت ضد "كيم كردشيان العرب"

وفاة والدة الشهيد أحمد منسي

عار عليكم.. أحمد موسى منفعلا: نرفض تنظيم شركات سياحة رحلات إلى تركيا

طلب من تلاميذه معرفة مكان الضحية| مفاجأة بشأن منفذ حادث ذبح مدرس باريس

رئيس الصحفيين البحرينية : قطر طردت عائلة مكونة من 6 آلاف قطري لمجرد الاعتراض

AdvertisementS

مفيش استقبال خاص لـ محمد صلاح.. محمد بركات: الأجهزة الفنية للمنتخبات متعاونة في انضمام اللاعبين

الفتوى والتشريع عن عزل رئيس الزمالك: لا يجوز إبداء الرأي في نزاع معروض على القضاء

أخبار الفن| القبض على نجمة شهيرة بسبب المخدرات.. وأشرف زكي يتقدم باستقالته من نقابة الممثلين

إصابة لاعبين بكورونا.. كارثة في الرجاء قبل مواجهة الزمالك بدوري أبطال إفريقيا

حسام حسن يعلن عن الجهاز المعاون في قيادة الاتحاد السكندري

قرار عاجل من داخلية الكويت ضد "كيم كردشيان العرب"

بعد طلاقها من عمرو دياب.. زينة عاشور تثير الجدل بارتباطها مجددًا

مصادر: الشباب والرياضة تستفتي مجلس الدولة بشأن إيقاف مرتضى منصور من اللجنة الأولمبية

وزير الخارجية لنظيره الألماني: مصر ترفض سياسة التوسع وخلق التوتر التي تنتهجها بعض الأطراف الإقليمية

رواد السوشيال ميديا يهاجمون الهارب هشام عبدالله وزوجته

8 جثث.. قرار عاجل من رئيس البرلمان العراقي حول مذبحة تكريت

بالأسماء.. ننشر أسماء المعينين في مجلس الشيوخ بقرار من الرئيس السيسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاف ستومك.. ابنة عمرو دياب كنزى فى إطلالة كاجوال

بـ الجلد الأسود.. كنزي عمرو دياب فى إطلالة جذابة.. شاهد

استشاري لـ مرضى السكر: أرتدوا هذا النوع من الأحذية