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برلمان

ممثلة لجميع الأطياف.. سامح عاشور: تعيينات 100 عضو بالشيوخ مرضية

السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:14 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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ماجدة بدوى
قال النائب سامح عاشو عضو مجلس الشيوخ المصري ونقيب المحامين السابق، إن تعينات 100 عضو لمجلس الشيوخ التى صدرت اليوم مرضية وممثلة لكافة الأطياف والفئات فى  المجتمع تقريبا ، وحاولت تعالج النقص فى العملية الإنتخابية وهذه هي فلسفة التعيين.

وأضاف عاشور فى تصريحات خاصة لصدي البلد ، ان  مجلس الشيوخ الجديد يضم عدد كبير من القامات فى كل المجالات، متمنيًا أن يوفق هذا المجلس فى أداء دورة لخدمة الدوله فيما يحال اليه من تشريعات وقوانين .

ويفتتح مجلس الشيوخ المصري أولي جلساته  غدا  الأحد القادم 18 أكتوبر طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 577 لسنة 2020، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، وجاء نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية كالآتى " يدعى مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ، فى تمام الساعة الثانية عشرة ‪ظهرًا يوم الأحد‬ 1 من ربيع الأول 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية‪‬

ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الاخير.

جدير بالذكر، أن  المادة "47 " من القانون، وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب أخر مما ذكر، يعتبر متنازلًا عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.

كما ينص قانون مجلس الشيوخ، علي أن يحظر التعيين المبتدأ لعضو مجلس الشيوخ في الوظائف الحكومية أو شركات القطاع العام أوشركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته، وذلك حتى لا يكون هناك استغلال لموقعه وعضويته بمجلس الشيوخ، وحتى لا يكون هناك تضارب فى المصالح.

ونصت المادة (48) نصت من القانون، علي أنه لا يجوز أن يُعَين عضو مجلس الشيوخ فى وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أوشركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.


المادة (29)
يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.
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