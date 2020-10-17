تجديد حبس طالب جامعي لاتهامه بقتل عشيق والدته بالعدوة فى المنيا

امر قاضي المعارضات بمحكمة جنح العدوة شمال المنيا بتجديد حبس طالب بتهمة قتل موظف طعنًا بسكين، بعد أن شاهده في وضع مخل مع والدته، عقب عودته من عمله بالقاهرة إلى منزله بمركز العدوة 15 يومًا على ذمة القضية.









استدعت نيابة مركز العدوة والدة الطالب المتهم بقتل صديق والدة لسماع أقوالها، وقالت السيدة أنها كانت تاركة باب منزلها مفتوح كعادة أهل القرى ودخلت إلى دورة المياه لتستحم ولكنها فوجئت بصديق زوجها أمام الحمام وطلبت منه أن ينصرف لأنها بمفردها في المنزل وفي تلك الأثناء وأثناء حديثهما معا فوجئت بنجلها يدخل المنزل فجن جنونة حينما رأهما معا دون أن يستمع لتفسير الموقف وقام بقتل المجني عليه صديق والده واتهمت السيدة في أقوالها نجلها بالقتل

ترجع أحداث القضيه إلى تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العدوة، بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بمقتل موظف على يد طالب جامعي.





بتشكيل فريق بحث جنائي، برئاسة العميد حاتم ربيع رئيس فرع البحث الجنائي شمال المنيا والرائد محمد صلاح، رئيس مباحث مركز العدوة، تحت إشراف اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية





تبيّن مقتل “م. ن” 49 سنه موظف، على يد “م. ح”، 22 سنه طالب جامعي ويعمل بالقاهرة.



