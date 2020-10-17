بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد.. 7 خطوات مهمة تتبعها الجامعات

انطلق اليوم العام الدراسي الجديد وسط اجراءات احترازية مشددة حيث حرصت الجامعات على تطبيق تعليمات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات والتي أوصى بها في اجتماعه الاخير.

حيث عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه يوم الأربعاء الموافق ١٤اكتوبر ٢٠٢٠ في رحاب كلية الهندسة بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور رؤساء الجامعات الحكومية والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات لوضع اللمسات الاخيرة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.





كما أكد على أن المجلس في اجتماعه اليوم قبل أيام من بداية العام الدراسي وبحضور جميع رؤساء الجامعات الحكومية قد اطمئن على استعداد الجامعات لبداية العام الدراسى الجديد مشددا على أهمية الالتزام الدقيق بالقرارات الصادرة عن اجتماع المجلس اليوم وخاصة :

