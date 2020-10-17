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تعليم

بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد.. 7 خطوات مهمة تتبعها الجامعات

السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:12 م
صدى البلد
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نهلة الشربيني

انطلق اليوم العام الدراسي الجديد وسط اجراءات احترازية مشددة حيث حرصت الجامعات على تطبيق تعليمات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات والتي أوصى بها في اجتماعه الاخير.

حيث عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه يوم الأربعاء الموافق ١٤اكتوبر ٢٠٢٠ في رحاب كلية الهندسة بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور رؤساء الجامعات الحكومية والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات لوضع اللمسات الاخيرة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

كما أكد  على أن  المجلس في اجتماعه اليوم قبل أيام من بداية العام الدراسي وبحضور جميع رؤساء الجامعات الحكومية قد اطمئن على استعداد الجامعات لبداية العام الدراسى الجديد  مشددا على أهمية الالتزام الدقيق بالقرارات الصادرة عن اجتماع المجلس اليوم وخاصة :

- استكمال كافة الاجراءات الاحترازية  مع تشكيل لجنة بكل جامعة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ للإشراف على متابعة كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، على أن يتم تفويض هذه اللجنة لرصد وإثبات المخالفات التي قد ترتكب داخل الحرم  للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة واعتمدها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وإعداد تقرير بتلك المخالفات للعرض على السلطة المختصة لاتخاذ ما يلزم  

- الانتهاء من وضع جميع  الجداول الدراسية واعلانها خلال الاسبوع الأول من الدراسة  طبقا لمنظومة التعليم الهجين المعلنة وطبقا لطبيعة الكليات والمعاهد 

- التزام اعضاء هيئة التدريس بالتواجد من اليوم الاول  للدراسة وأهمية البدء في  مراجعات على المقررات والتدريبات التى لم تستكمل خلال توقف الدراسة بسبب  جائحة فيروس كورونا المستجد 

- الاهتمام بالجانب الثقافى والتوعوى خلال العام الدراسى مع التركيز على  تعريف الطلاب بقضايا الوطن الهامة واهمية التصدى للشائعات واستهداف الدولة ومؤسساتها من الجماعات الارهابية مع ضرورة توعية  المجتمع الجامعى باهمية وحدة الصف واهمية المشروعات القومية فى كافة المجالات التي أنجزتها وتنجزها الدولة المصرية لصالح المواطن المصري

- الاستعداد داخل الكليات والمعاهد بالجامعات بمناطق مخصصة للفرز والعزل المؤقت حال الاشتباة فى حالات  الإصابة بڤيروس الكورونا المستجد مع وضع خطوات تنفيذية للتعامل مع الحالات من خلال قطاع ادارة الازمات المركزى والتنسيق مع المستشفيات الجامعية ووحدات مكافحة العدوى فى هذا الصدد وتعميم الاستبيان الذي أعده المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية على جميع الطلاب والعاملين بالجامعات مع تشجيعهم على التواصل بالخط الساخن(١٠٥) ثم اختيار الرقم (٣) الخاص باستشارة أعضاء هيئة  التدريس بكليات الطب المصرية في حال ظهور أي أعراض مرضية عليهم.

- التاكيد على سرعة البدء فى مشروعات الجامعات الاهلية المرتبطة بالجامعات الحكومية  مع ضرورة سرعة الانتهاء من  البرامج  الأكاديمية المقترح البدء بها

- التاكيد على سرعة الانتهاء من  المشروع القومى لمنظومة البيئة المعلوماتية للجامعات المصرية  وذلك من خلال جداول زمنية محددة وخاصة فيما يتعلق بمنظومة الجامعات الذكية والامتحانات الالكترونية الموحدة وكذلك  سرعة  الانتهاء  من مراكز الامتحانات الالكترونية بكافة الجامعات الحكومية  والمشروع القومي لميكنة المستشفيات الجامعية وذلك وفق تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في ظل الدعم غير المسبوق الذي يقدمه السيد الرئيس لتطوير منظومة التعليم الجامعي  والمستشفيات الجامعية.

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