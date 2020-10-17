وزير التعليم: 40 % من الطلاب معفيين من تكاليف المدارس

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أن الدولة استثمرت فى المرحلة الثانوية وهى هامة للغاية، فنحن منحنا 1.8 مليون جهاز تابلت للطلبة بشرائحه، وليس هناك طالب لا يمتلك "تابلت"، وبالتالى تأكدنا من وصول الانترنت لطلاب 1 ثانونى، وهو أمر يدخل ضمن للعدالة الاجتماعية، فمنذ مارس إلى يونيه، استخدمنا منصات على الانترنت، واحدى المنصات كان عليها 13 مليون حساب، وبالتالى فغالبية الطلاب من 4 بتدائى حتى الاعدادية يستطيعون الوصول إلى الانترنت.





وتابع شوقى، الوزارة أعفت الكثيرين من المدفوعات الدراسية ويصلون إلى 40 % من الطلبة مثل أبناء الشهداء، فى الجيش والشرطة، والأسر الأكثر احتياجا، ومن يدخلون ضمن تكافل وكرامة.





وأضاف، هناك 3 فئات من رسوم الوزارة، بحسب المراحل التعليمية، وهذه العائدات تصرف فى اصلاحات المدارس، والتكاليف التى استحدثت مثل اجراءات كورونا، وشراء الكمامات والصرف على القنوات التعليمية.





وأردف شوقى، الخدمات التى تقدم كبيرة للغاية، وحاولنا أن نعوض جزءا من التكلفة دون أن نحمل الموازنة العامة، فالأب يدفع فى الشهر ألف جنيه لطالب واحد، رغم أننا نطلب من نفس ولى الأمر 200 جنيه فى السنة فقط، دون الحاجة للدروس الخصوصية.





وأشار شوقى إلى أن، كل ما قدمناه يؤكد أن الدولة حريصة على الأبناء، وتعمل بطريقة منظمة، وتتعامل مع المشاكل بهدوء، وإذا لاحظنا وجود خطر، سنتخذ إجراءتنا، لحماية أطفالنا.





وقال شوقى، إن نقيم حاليا حاجتنا لمدرسين جدد، بحسب الحالة التى نمر بها الآن، وسنقيم الأمر فى أجازة نصف العام، بالتنسيق مع وزارة المالية، لأنه ليس هناك تعيينات.



