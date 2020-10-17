بدون أدوية.. 5 أطعمة تعالج قرحة المعدة في دقائق

2. الفجل

يحتوي الفجل على الألياف التي تساعد في الهضم وامتصاص الزنك والمعادن الأخرى، ضع في اعتبارك تناول الفجل الأبيض كل يوم للقضاء على أسباب التهاب بطانة المعدة وصعوبة الهضم ومشاكل المعدة.

3. التفاح

4. الفراولة





يمكن أن تعمل الفراولة كدرع وقائية ضد قرحة المعدة حيث إنها غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من القرحة، إلى جانب ذلك ، تساعد أيضًا في تقوية بطانة المعدة. تناول كوب واحد من الفراولة يوميًا .





5. الجزر



