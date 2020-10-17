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مرأة

بدون أدوية.. 5 أطعمة تعالج قرحة المعدة في دقائق

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:03 م
قرحة المعدة
قرحة المعدة
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نهى هجرس
قرحة المعدة هي تقرحات تتشكل في المعدة تسمى القرحة الهضمية وتلك التي تتكون في الأمعاء ، وخاصة في الاثني عشر ، تسمى قرحة الاثني عشر، وتتشكل تقرحات المعدة والأمعاء الدقيقة بسبب تقليل الطبقة السميكة من المخاط الموجود فوق المعدة مباشرة، ومع ذلك ، ولأن طبقة المخاط رقيقة حقًا ، فإن العصارات الهضمية الحمضية تلتهم الأنسجة التي تحمي المعدة ، مما يتسبب في حدوث القرحة  .

وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز الطرق الطبيعية لعلاج قرحة المعدة...


1. القرنبيط 

يحتوي القرنبيط ، على مادة السلفورافان التي تساعد في محاربة بكتيريا الملوية البوابية، ويمكن لهذا المركب الموجود في القرنبيط تدمير البكتيريا في الجهاز الهضمي، إلى جانب درء قرحة المعدة ، يعتبر القرنبيط أيضًا مصدرًا لفيتامين سي والألياف. 

2. الفجل 

يحتوي الفجل على الألياف التي تساعد في الهضم وامتصاص الزنك والمعادن الأخرى، ضع في اعتبارك تناول الفجل الأبيض كل يوم للقضاء على أسباب التهاب بطانة المعدة وصعوبة الهضم ومشاكل المعدة.

3. التفاح 

يساعد تناول تفاحة كل يوم في تقليل فرص الإصابة بـ قرحة المعدة، ويحتوي التفاح على مركبات الفلافونويد التي تمنع نمو جرثومة المعدة  .

4. الفراولة 

يمكن أن تعمل الفراولة كدرع وقائية ضد قرحة المعدة حيث إنها غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من القرحة، إلى جانب ذلك ، تساعد أيضًا في تقوية بطانة المعدة. تناول كوب واحد من الفراولة يوميًا . 

5. الجزر

يمكن أن يكون الجزر مفيدًا للغاية في تقوية بطانة المعدة، يساعد وجود فيتامين أ في الجزر في درء قرحة المعدة والتهاب المعدة أو عسر الهضم،  يمكنك حتى شرب كوب من عصير الجزر كل يوم.
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