رئيس جامعة حلوان يرفع علم مصر خلال فعاليات حفل استقبال الطلاب.. والجامعة: تم استيعاب المتقدمين للسكن بالمدن

رئيس جامعة حلوان يرفع علم مصر خلال فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى





رئيس جامعة حلوان :

تم استيعاب كل من تقدم للسكن بالمدن الجامعية بحلوان





جامعة حلوان :

تطبيق التعليم هذا العام يحدث اختلاف









شهد أول أيام العام الجامعي الجديد الذي يحمل بين ثناياه تطلعات وآمالًا جديدة للطلاب، حضورًا كبيرًا وانتظامًا للطلاب الجدد والقدامى، حيث كان في استقبالهم الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة فى حفل تميز واختلف عن الأعوام الماضية، أقيمت فعاليات حفل الاستقبال بحضور الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة التعليم والطلاب، وكوكبة من عمداء الكليات ووكلائها وأمناء الجامعة والعديد من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بالجامعة، وذلك لاستقبال ومشاركة الطلاب وتهنئتهم في أول أيام العام الجامعي الجديد ٢٠٢٠-٢٠٢١.









بدأت فعاليات الحفل بعزف السلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وقام السادة عمداء الكليات برفع أعلام كلياتهم بمشاركة الأسر الطلابية كما قام نواب رئيس الجامعة برفع علم جامعة حلوان وقام الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة برفع علم جمهورية مصر العربية إيذانًا ببدء العام الجامعي الجديد.









واستمع رئيس جامعة حلوان والسادة الحضور إلى مجموعة من الأغنيات الوطنية التى أثارت مُناخًا من الحماسة وأضفت البهجة والسرور على الحضور، كما شهد الحاضرون مجموعة من الأنشطة والأعمال الفنية المتميزة للطلاب القدامى.





واستهل رئيس الجامعة كلمته بتهنئة أبنائه الطلاب بالعام الجامعي الجديد متمنيًا لهم النجاح والتوفيق ومؤكدا سعي الجامعة لتوفير بيئة تعليمية متميزة من أجل إعداد جيل من الشباب قادر على المنافسة في سوق العمل وتحمل المسئولية والنهوض بالوطن.









وأكد رئيس جامعة حلوان أن استقبال الطلاب يأتي وسط تطبيق اعلي درجات الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وتطبيق آليات التباعد والتأكيد على ارتداء الكمامات، وكذلك متابعة درجات حرارة الطلاب وتوفير وحدة عزل للحالات المشتبه بها.









وقد استعدت جامعة حلوان بشكل كامل خلال الفترة الماضية من خلال إجراء أعمال صيانة دورية للمدرجات والمدن الجامعية ومنطقة الشعار والمظلات، كما تم استيعاب وتسكين جميع المتقدمين للمدن الجامعية بحد أقصى طالبين في الغرفة الواحدة، وشراء أسطول من السيارات لخدمة أبناء الجامعة وتحقيق الأمن والسلامة لهم خلال فترة دراستهم.









وأعلن رئيس الجامعة عن تطبيق نظام «التعليم الهجين» الذي يمثل مزيجا بين الحضور والتعليم عن بُعد، مما يؤدي إلى تقليل الكثافة الطلابية، وتحقيق الاستفادة العظمى من خبرات السادة أعضاء هيئة التدريس، كما أشار سيادته إلى العديد من الخدمات الذكية التى أطلقتها جامعة حلوان للطلاب وأعضاء هيئة التدريس استجابة لخطة الدولة للتحول الرقمى وأيضا بسبب ظروف جائحة كورونا.





وطالب الطلاب بمتابعة منصات التواصل للجامعة والتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس وقيادات الجامعة، الذين يسعون دائما إلى خدمتهم والعمل على تذليل الصعوبات التى تواجههم.





وشهدت الجامعة هذا العام حدثًا فريدًا من نوعه سيحدث طفرة كبيرة في الأنشطة الطلابية والثقافية على مستوى الجمهورية وذلك عقب افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مجمع الفنون والثقافة عبر الفيديو كونفرانس، لتقديم مختلف الأنشطة الفنية والثقافية التي من شأنها رفع الذوق العام للطلاب وجماهير المناطق المحيطة.





ورحبت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بالطلاب مؤكدة أن جامعة حلوان مختلفة بطلابها المتميزين وخبرات أساتذتها وتخصصاتها الفريدة، قائلة: نحن نعمل على تطوير استراتيجيتنا باستمرار، ويستخدم أعضاء هيئة التدريس في مختلف كليات الجامعة أحدث البرامج والتقنيات التعليمية لمسايرة مهارات العصر لنقدم للطلاب أجود خدمة تعليمية فى وجود بيئة عمل مميزة.



