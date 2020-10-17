جوجل تمنح قروضا للشركات الصغيرة.. وخبير: فرصة كبيرة لمواكبة العصر

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واكد ان الشركة المقترضة ملتزمة برد المبلغ الي جوجل خلال مدة أقصاها عامين وتحدد قيمة القرض بناء علي تقييم الشركة.





من جهته، أعرب الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولي و رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصاديه ،عن حماسه الشديد للفكرة و تمنى زيادة الاعداد المدربه و أن تأخذ الشركات والمؤسسات الكبرى نفس النهج لتدريب الافراد وتطوير الشركات الصغيرة لبناء شركات كبيرة وعملاقه.







وقال " عبده" إن أي مساعدة في المجال الرقمي في الفترة الحالية مقبوله ومرحب بها خاصة أننا بحاجه إلى هذا المجال حيث أن العالم الفترة المقبله سيتحول إلى الحديث عن الاقتصاد الرقمي والرقمنه، فهناك الكثير من الأعمال سوف تلغى من حياتنا الفترة القادمة بظهور وتفوق المجال الرقمي فهي فرصه كبيرة لمواكبة العصر والتوسع في هذا المجال.



