جوجل تمنح قروضا للشركات الصغيرة.. وخبير: فرصة كبيرة لمواكبة العصر

كشف هشام الناظر ، مدير عام شركة جوجل مصر ، عن اعتزام الشركة منح قروض تبدا من 200 دولار إلي 5 آلاف دولار لدعم الشركات الصغيرة في مصر خلال الــ 12 شهرا المقبلة بالتعاون مع مؤسسة kiva العالمية.
وقال في تصريحات له، إن جوجل خصصت قروضا بقيمة مليوني دولار لمساعدة آلاف الشركات محليا ضمن خطتها لتسريع وتيرة الانتعاش الاقتصادي في اسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد جائحة فيروس كورونا.
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واكد ان الشركة المقترضة ملتزمة برد المبلغ الي جوجل خلال مدة أقصاها عامين وتحدد قيمة القرض بناء علي تقييم الشركة.
من جهته، أعرب الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولي و رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصاديه ،عن حماسه الشديد للفكرة و تمنى زيادة الاعداد المدربه و أن تأخذ الشركات والمؤسسات الكبرى نفس النهج لتدريب الافراد وتطوير الشركات الصغيرة لبناء شركات كبيرة وعملاقه.
وقال " عبده" إن أي مساعدة في المجال الرقمي في الفترة الحالية مقبوله ومرحب بها خاصة أننا بحاجه إلى هذا المجال حيث أن العالم الفترة المقبله سيتحول إلى الحديث عن الاقتصاد الرقمي والرقمنه، فهناك الكثير من الأعمال سوف تلغى من حياتنا الفترة القادمة بظهور وتفوق المجال الرقمي فهي فرصه كبيرة لمواكبة العصر والتوسع في هذا المجال.
ولفت إلى تجربه في عصر "بطرس غالي"حيث كانت تخصم النفقات في مجال التطوير والابحاث R&D من ضرائب الشركة فكان الاجتهاد في هذا المجال يزداد ونحن بحاجة إلى ذلك في الوقت الحالي ليكون لنا لنا مكان في المستقبل.