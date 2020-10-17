انتهاكا صارخا لكافة القيم.. الكويت تستنكر جريمة باريس الإرهابية

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لعملية الطعن الإرهابية التي وقعت في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس والتي راح ضحيتها مواطن فرنسي.





وافادت "الخارجية" في بيان اليوم السبت يأن هذه الجريمة تعد انتهاكا صارخا لكافة القيم الدينية والإنسانية.





وأعلنت تأييد دولة الكويت لجمهورية فرنسا الصديقة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها، معربة عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الضحية.









وكانت وزارة الخارجية السعودية اعربت عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لعملية الطعن الإرهابية التي وقعت بإحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، وأودت بحياة مواطن فرنسي.





وعبرت الوزارة عن تضامن المملكة مع الجمهورية الفرنسية جرّاء هذه الجريمة النكراء.





كما وجهت العزاء والمواساة لذوي الضحية وللحكومة والشعب الفرنسي الصديق.



