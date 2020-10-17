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وزير التعليم العالي عن سقوط "سيستم"المنصات: تدعيم الشبكات والتطوير مستمر

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:10 م
وزير التعليم العالى،
وزير التعليم العالى، الدكتور خالد عبد الغفار
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حمزة شعيب
علق وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار على مخاوف أولياء الامور فيما يخص الشق التعليمي " اونلاين " التي عانى منها بعض الطلاب خلال الفصل الدراسي المنقضي مثل سقوط " سيستم " المنصات  الالكترونية وخشيتهم من التكرار في عام التعليم الهجين، قائلًا " تدعيم شبكات الاتصال تم بالفعل  وعملنا عليه منذ تعليق الدراسة في 15 مارس الماضي صحيح إشتغلنا وقتها على المنصات المتاحة لكننا تعلمنا جيدًا من هذه التجربة وإكتسبنا خبرات متواصلة حتى في أيامنا وعاداتنا اليومية أصبحنا نعتمد على تطبيقات " زووم " وغيرها وقد نستغرب إذا عدنا إلى الطرق التقليدية السابقة.

وتابع في لقاء  عبر  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلًا " الكل إستثمر وتطور مؤشر الاستثمار في هذا الصدد بشكل كبير فعلي سبيل المثال تعاقدت جامعة القاهرة مع " بلاك بورد " وهو ذات النموذج الموجود في كافة الجامعات في العالم وهو إستثمار مكلف والجميع تعاقد مع المنصات العالمية المتفوقة حتى يكون بوسعنا وعبر التعاون  مع وزارة الاتصالات  رفع كفاءة الانترنت  ورفع سرعاته وصولًا لعدم وجود أزمات  سابقة مثل ط سقوط السيستم " وغيرها ".

 لكن الوزير عاد وقال "  هل معنى هذه الاستعدادات أن نواجه عام دراسي خالي من المشكلات ؟  الاجابة لا ولايوجد أحد في العالم يستطيع الجزم بذلك ولكن  هنعمل الي علينا  وفي ضوء عودة الحياة الجامعية سيكون بوسع من لم يستطع الاستفادة والتعلم عبر المنصات الالكترونية  أن يعوض ذلك  في المحاضرات الجامعية "
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