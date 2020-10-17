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رياضة

مانشستر يونايتد يحقق فوزًا كبيرًا على نيوكاسل 4-1 في الدوري الإنجليزي

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:12 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق مانشستر يونايتد فوزا كبيرا على مضيفه نيوكاسل يونايتد برباعية لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت، ضمن الأسبوع الخامس من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم نيوكاسيل على أصحاب الأرض من توقيع لوك شاو بالخطأ في مرمى فريقه، وسجل برونو فيرنانديز هدف لليونايتد عند الدقيقة 20، لكن الحكم ألغاه بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

لينجح بعدها المدافع هاري ماجواير في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 23.

وأهدر البرتغالي فيرنانديز لتسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء لكنه أهدرها عند حدود الدقيقة 58.

وصحح برونو خطأه وسجل الهدف الثاني في وقت متأخر، وبالتحديد عند الدقيقة 86، لينجح بعدها زميله أرون فان بيساكا في تسجيل الهدف الثالث.

وفي الدقيقة 96 تمكن ماركوس راشفورد من تدوين الهدف الرابع لمصلحة الشياطين الحمر.

فوز رفع رصيد اليونايتد للنقطة 6 في المركز الرابع عشر، في حين توقف رصيد نيوكاسل عند 7 نقاط في المرتبة الحادية عشرة.
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