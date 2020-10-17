AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد الخسارة من الأهلي.. مدرب الوداد: لن نستسلم في القاهرة

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:28 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
عبر الأرجنتيني ميجيل جاموندي، المدير الفني لفريق الوداد المغربي، عن حزنه لخسارة فريقه أمام الأهلي في ذهاب دوري أبطال أفريقيا.

وقال جاموندي في تصريحات بعد المباراة:" واجهنا ظروفا صعبة، لم نلعب لعبنا وأجبرت على لاعبين أو 3 رغم أنفي، الإرهاق يلازمنا.. لعبنا كثيرًا الفترة الماضية."

وأضاف:" كنا نلعب بشكل جيد في الشوط الأول حتى جاء الهدف الأول من خطأ، لن نستسلم."

واختتم كلامه قائلًا:" لدينا مباراة العودة في القاهرة، لدينا أمل في التأهل للنهائي ولن نستسلم أبدًا."

وتقام مباراة العودة يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

إصابة لاعبين بكورونا.. كارثة في الرجاء قبل مواجهة الزمالك بدوري أبطال إفريقيا

أحمد حسن بعد فوز الأهلي علي الوداد المغربي: كنتم في الموعد رجال

رئيس الصحفيين البحرينية : قطر طردت عائلة مكونة من 6 آلاف قطري لمجرد الاعتراض

الشناوي يمنع الوداد من تسجيل هدف التعادل ويتصدى لركلة جزاء

أداء متميز.. الخطيب يهنئ لاعبي الأهلي والجهاز الفني بالفوز على الوداد

الأهلي يبدع ويتقدم 1-0 والشناوي يتألق في شوط أول مثير أمام الوداد ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض الأنيق.. كارولين عزمى تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

بعد إثارتها الجدل حول ارتباطها مجددا..10 صور لطليقة عمرو دياب

أخطاء شائعة تفعلها السيدات تسبب التصاق المقليات في الطاسة