بعد الخسارة من الأهلي.. مدرب الوداد: لن نستسلم في القاهرة

عبر الأرجنتيني ميجيل جاموندي، المدير الفني لفريق الوداد المغربي، عن حزنه لخسارة فريقه أمام الأهلي في ذهاب دوري أبطال أفريقيا.





وقال جاموندي في تصريحات بعد المباراة:" واجهنا ظروفا صعبة، لم نلعب لعبنا وأجبرت على لاعبين أو 3 رغم أنفي، الإرهاق يلازمنا.. لعبنا كثيرًا الفترة الماضية."





وأضاف:" كنا نلعب بشكل جيد في الشوط الأول حتى جاء الهدف الأول من خطأ، لن نستسلم."





واختتم كلامه قائلًا:" لدينا مباراة العودة في القاهرة، لدينا أمل في التأهل للنهائي ولن نستسلم أبدًا."





وتقام مباراة العودة يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة.