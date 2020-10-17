وزير التعليم العالي يزف بشرى للطلاب بشأن المنصات التعليمية|شاهد

كشف وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار أن وزارته قامت بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير باقات إنترنت مخصوصة فقط للمنصات التعليمية ولاتستخدم إلا للدخول للمنصات باسعار موفرة ومناسبة للطلبة .





وتابع في معرض رده على سؤال- في لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"- عن اسعار الباقات وإستهلاك مقاطع فيديو الدروس التعليمية لها وعدم توافر إمكانيات لدى بعض الطلبة خاصة في الاقاليم؛ قائلًا "أي حد في أي مكان مايقدرش يدخل المنصات الالكترونية عبر الشبكات المتوافرة سيكون عبر تلك الباقات الجديدة من خلال بطاقة " SIM " كارد الخاصة به ".





وكشف الوزير أن التواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتدشين هذه البقات بات قريبًا وفي الملامح النهائية خلال ايام عبر إتفاقية "





وباشر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، انتظام سير العملية التعليمية، وأجريت زيارة تفقدية لجامعتي عين شمس والقاهرة، في إطار متابعة استعدادات الجامعات لبداية العام الدراسي الجديد، وسط إجراءات احترازية مشددة، وذلك برفقة رؤساء الجامعات.





واطمأن الدكتور خالد عبدالغفار على قيام جامعتي القاهرة وعين شمس، بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتنظيم عملية دخول الطلاب للحرم الجامعي وقياس درجات الحرارة لجميع الطلاب.





وشدد الوزير على ضرورة التزام كافة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الماسك الطبي (الكمامة) وضرورة استخدام المطهرات، حفاظا على سلامتهم، موجها باتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد جميع المخالفين للإجراءات الاحترازية والوقائية على الفور.