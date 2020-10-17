بعد غياب.. أحمد شاكر يعلق على اختياره ضمن فريق عمل مسلسل الاختيار 2.. فيديو

قال الفنان أحمد شاكر، إنه شرف كبير لأي ممثل أن يتلقى دعوة للعمل في مسلسل "الاختيار 2" وهذا بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزء الأول من مسلسل "الاختيار"، مؤكدا أن هذا العمل ساعد على وصول الكثير من المعاني للمواطنين عن الجيش .





واضاف احمد شاكر خلال مداخلة هاتفية في برنامج المساء مع قصواء المذاع على قناة تن ، أن الفن يكون له سحر خاص لأنه يخاطب الوجدان وهذا لانه يمثل الواقع أمام أعين المشاهد، مشيرا الى أن الجزء الثاني من مسلسل الاختيار سيكون عن البطولات العظيمة التي حققها ابناء البلد و ساعدت على إنقاذ البلد .





شاكر ، أن مسلسل الاختيار يقوم ببطولته الفنانان كريم عبد العزيز و أحمد مكي، بالإضافة إلى كوكبة كبيرة من النجوم ، وهذا شرف لأي ممثل أن يقوم بالمشاركة في هذا العمل . وأوضحأحمدبالإضافةإلى



