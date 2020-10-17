AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد غياب.. أحمد شاكر يعلق على اختياره ضمن فريق عمل مسلسل الاختيار 2.. فيديو

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:58 م
مسلسل الأختيار
مسلسل الأختيار
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الفنان أحمد شاكر، إنه شرف كبير لأي ممثل أن يتلقى دعوة للعمل في مسلسل "الاختيار 2" وهذا بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزء الأول من مسلسل "الاختيار"، مؤكدا أن هذا العمل ساعد على وصول الكثير من المعاني للمواطنين عن الجيش .

واضاف احمد شاكر خلال مداخلة هاتفية في برنامج المساء مع قصواء المذاع على قناة تن ، أن الفن يكون له سحر خاص لأنه يخاطب الوجدان وهذا لانه يمثل الواقع أمام أعين المشاهد، مشيرا الى أن الجزء الثاني من مسلسل الاختيار سيكون عن البطولات العظيمة التي حققها ابناء البلد و ساعدت على إنقاذ البلد .

وأوضح شاكر ، أن مسلسل الاختيار يقوم ببطولته الفنانان كريم عبد العزيز وأحمد مكي، بالإضافة إلى كوكبة كبيرة من النجوم، وهذا شرف لأي ممثل أن يقوم بالمشاركة في هذا العمل .

وونوه إلى أن هذا العمل يختلف عن أي عمل درامي لانه يعمل على تفهيم الناس لجزء مهم جدا من تاريخ مصر، ومهم جدا ان تكتب مصر تاريخها بالشكل الصحيح، مؤكدا أن مصر تم انقاذها على يد رجال شرفاء .
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد جمعة يكشف حقيقة ترشيحه للمشاركة في فيلم الاختيار 2

وشه كان حلو عليّ.. محمود حافظ: اتجوزت بعد فيلم الممر وعندي توأم حاليا

أخبار التوك شو: زوجة أحمد زاهر تكشف قصة ارتباطهما.. وموسى يحذر رئيس الزمالك والجماهير من التظاهر أمام النادي

محمود حافظ: تكريم السيسي وسام علي صدري.. وأتمنى المشاركة في الاختيار 2

أحمد مكي يعلق على مشاركته في بطولة الجزء الثاني من مسلسل الاختيار

أول صورة من مسلسل «الاختيار 2».. كريم عبد العزيز بلوك جديد

ترشيحاتنا

مؤمن زكريا حاضر في المباراة.. لاعبو الأهلي يحتفلون بالهدف الثاني في شباك الوداد

فايلر يوجه رسالة خاصة لموسيماني بعد الفوز على الوداد المغربي

الأهلي ضد الوداد .. علي معلول يضيف الثاني ويحتفل على طريقة مؤمن زكريا

خاص.. كواليس اجتماع الخطيب مع لاعبي الأهلي بعد الفوز على الوداد

رانيا محمود ياسين تسترجع الذكريات مع والدها بصورة من حفل زفافها

بفستان منقط.. ميس حمدان تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ هاف ستومك.. شقيقة هنا الزاهد بإطلالة تبرز أنوثتها

بفستان منقط.. ميس حمدان تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بعد تصريحات والدها.. 10 صور لـ بوسي في آخر ظهور لها