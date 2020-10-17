تصعيد غير مسبوق.. الصين تهدد باعتقال مواطنين أمريكيين على أراضيها

حذرت الحكومة الصينية، اليوم السبت، الولايات المتحدة من أنها ستعتقل مواطنين أمريكيين لديها، ردًا على مقاضاة وزارة العدل الأمريكية لعلماء عسكريين صينيين.





ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلًا عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة" أن المسئولين الصينيين وجهوا تحذيراتهم إلى ممثلي الحكومة الأمريكية عبر عدة قنوات اتصال، من بينها السفارة الأمريكية لدى بكين.





وبحسب الصحيفة فإن مفاد رسائل التحذير الأمريكية للولايات المتحدة بأن تسقط الأخيرة جميع المحاكمات بحق العلماء الصينيين في المحاكم الأمريكية وإلا سيتم اعتقال مواطنين أمريكيين في الصين بموجب القانون الصيني.





وذكرت المصادر أن الصين بدأت توجه تحذيراتها هذا الصيف بعدما بدأت الولايات المتحدة في اعتقال عدد من العلماء الصينيين الذين كانوا في زيارة للجامعات الأمريكية للقيام بأبحاث، واتهمتهم بالتهرب من سلطات الهجرة الأمريكية وإخفاء عملهم مع الجيش الصيني.





وبغض النظر عن التوترات القائمة بين البلدين بسبب جائحة كورونا، فإن تلك الأحداث جاءت تزامنًا مع صراع عسكري صامت يلوح في الأفق بين البلدين بسبب دعم واشنطن لتايوان التي تعتبرها الصين جزء لا يتجزأ من أراضيها.





وظهرت حدة هذا الصراع الصامت عندما دعا الرئيس الصيني، شين جين بينج، الأربعاء الماضي، الجيش الصيني إلى وضع كل أفكارهم وطاقتهم في الاستعداد للحرب.



