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رياضة

خاص.. كواليس اجتماع الخطيب مع لاعبي الأهلي بعد الفوز على الوداد

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:44 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي على عقد جلسة سريعة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بعد الفوز علي الوداد البيضاوي المغربي بهدفين نظيفين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وهنأ محمود الخطيب، الذي يترأس بعثة فريق الكرة في المغرب، اللاعبين والجهاز الفني عقب الفوز المستحق على الوداد المغربي بهدفين نظيفين، في ‏ذهاب الدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال، الذي أقيم مساء اليوم على استاد محمد الخامس ‏بالدار البيضاء.

وأشاد رئيس الأهلي بالأداء الرجولي للاعبين، والانضباط الفني والسلوكي، ‏والروح العالية، والعرض المتميز الذي قدمه الفريق على مدار 90 دقيقة، كان الأفضل فيها ‏من كافة الوجوه.‏

وأكد  محمود الخطيب ثقته الكبيرة في قدرة عناصر منظومة الفريق على استكمال ‏المشوار في لقاء العودة، والتأهل للمباراة النهائية، وإحراز اللقب لإسعاد جماهير الأهلي التي ‏تستحق الكثير.‏

وشدد على أن لاعبي الأهلي عليهم مسئولية كبيرة، ويدركون أن الجولة لم تحسم بعد، وهناك ‏مباراة الإياب، ولا بد من التركيز والاستعداد الجيد، لحسم تذكرة التأهل للنهائي الإفريقي.‏

وقال الخطيب للاعبين نصًا:" الشوط الأول انتهى .. أمامنا شوط ثان في القاهرة الجمعة المقبل..لن نحتفل سوي بعد التأهل للنهائي ".



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