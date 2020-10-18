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محافظات

وكيل شباب الدقهلية: سعيد بفوز فاطمة الشافعي رئيسا لبرلمان الطلائع

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 08:33 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
أعرب علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية عن سعادته بفوز عدد من الفتيات والشباب بمراكز الشباب المختلفة بالدقهلية بمراكز متميزة في برلمان الطلائع.

ووجه علاء الشربيني التهنئة لفاطمة الشافعى رئيسة برلمان مصر لفوزها بهذا المركز المتميز فهى احدى الطلائع القادمة من مركز شباب المنزلة.

كما فاز محمد الحسينى بمنصب رئيس لجنة الشئون الدينية والاوقاف وهبة بهجت نائب رئيس الوزراء للبرلمان وهم طلائع الدقهلية.

واضاف الشربيني: نتمنى لهم التوفيق والتميز دائما وهذه نماذج مشرفة لبرلمان طلائع الدقهلية حيث انهم شاركوا فى العمل العام وهذا من فوائد البرلمانات فهذه النماذج هي من ستتولى مناصب قيادية في الدولة وسوف يكونوا فى المستقبل شئ مشرف فهم يحبون الوطن ويفهمون الموضوعات والقضايا جيدا ومتمسكين باتحاد الدولة وقوة الدولة وهذا من إيجابيات برلمان طلائع والشباب" 

وتابع: لدينا ١٤٠ شعبة طلائع فيهم ٣٥٠٠ طليعة يتم تجهيزهم لكى يكونوا قيادات فى المستقبل وبرلمان الشباب به ٦٠ شعبة مسجلة وبدعو الشباب للمشاركة فى برلمان الشباب على مستوى الجمهورية هذا العام وسيكون هناك محاكاة لمجلس النواب ومجلس الشيوخ ونشكر فريق العمل هنا بادارة التعليم المدنى بقيادة منى جودة موجها الشكر لوزير الشباب لاهتمامه بالطلائع والشباب، موجها رسالة للجميع: "لا تلتفتوا لأى شائعات وانظروا للامام ولان نجاحهم نجاح المؤسسة.
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