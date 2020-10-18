بعد تصريحات والدها.. 10 صور لـ بوسي في آخر ظهور لها

أثار والد المُطربة بوسي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد تصريحه بأنه يحتاج إلى إجراء عملية في عينيه، ومصاريف علاج عالية، كما أنه يعاني من الحساسية في الصدر، وأنه يعاني أمراض صحية أخرى.





وأضاف " شعبان " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي " سيد علي " على قناة " الحدث اليوم "، أنه ليس لديه عمل لأنه يبلغ من العمر " 77 " عاما، فعندما أُصيب في عينه بما يُسمي "بالماء البيضاء"، قام بغلق الورشة التي كان يعمل بها وباع الأجهزة التي كانت بالورشة، وبالتالي أصبح ليس لديه أي مصدر دخل.





وتابع والد المطربة بوسي، أن تكلفة عملية " العين " حوالي 8 آلاف تقريبًا، وأنه يقوم بصرف 40 جنيه يوميًا على العلاج والبخاخات، بالإضافة إلى جلسات التنفس التي يتعرض لها كل ساعتين حتى يستطيع التنفس .





وفى هذا السياق ننشر مجموعة من الصور المطربة بوسي فى آخر ظهور لها.