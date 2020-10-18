السديس يدشن الزي الجديد وجهاز تعقيم السجاد بالأشعة للحرمين الشريفين

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الزي الرسمي الجديد لمنسوبي إدارة شؤون الحرم القديم وإدارة شؤون التوسعة السعودية الأولى بوكالة المسجد النبوي .

وأوصى السديس، بضرورة الحرص على تطوير منظومة الأعمال بالمسجد النبوي، ومضاعفة الجهود في تقديم أرقى الخدمات للزائرين ليؤدوا عبادتهم بكل راحة وطمأنينة.

حضر التدشين وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، والوكيل المساعد لشؤون المسجد النبوي عبدالعزيز بن علي الأيوبي.

كما دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس جهاز تعقيم السجاد بالأشعة فوق البنفسجية UVC.





والجهاز يقوم بإصدار الأشعة فوق البنفسجية مسلطة على السجاد، تقوم الأشعة بقتل جميع أنواع البكتيريا السطحية، وتجمع هذه التقنية بين الكفاءة وسرعة الإنجاز ما يعد خطوة مهمة في تطهير المسجد النبوي وتعقيمة بشكل أسرع.





وأشاد السديس بهذه الخطوات المبارك من قبل المختصين بوكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي، سائلًا الله لهم دوام التوفيق والسداد.